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義務役正式恢復1年！　退將憂抗命逃兵大增

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲義務役兵制恢復1年期。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

「洪仲丘案」後，軍人非戰時犯罪不受軍法審判，今年起義務役恢復1年期，國防部憂心部隊暴行犯上、抗命、逃兵等發生機率提高。檢察總長邢泰釗指示全國檢察長對相關案件要「速查嚴辦」，但2名仍擔心的退將表示，現在年輕人愛自由又難離開手機，逃兵恐怕會增加，這將是軍中管教的棘手問題。

《中國時報》報導，2位擔任過軍團級指揮官的退將管理部隊經驗豐富，他們認為當今年輕人崇尚自由、不愛被人管，加上離不開手機和網路，義務役恢復一年後，逃兵鐵定增加，預料將是軍中管教的棘手問題。

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國防部法律司長沈世偉中將也表示，4個月的軍事訓練役已時有傳出暴行犯上等重大違法情事，等到1年期義務役入營後，類似情況將會有增無減。還有一位退將認為，軍法移司法將近10年，對國軍士氣與領導統御影響很大，導致軍中幹部不敢管，只要管了就經常被部屬告，連長、營長都常常得跑法院。

國防部曾多次對暴行犯上表達部隊立場，但改判案例不多，例如陸軍2021年3月就發生過陳姓士兵對2名下式暴力相向，但在新竹地院輕判徒刑還可易科罰金後，國防部起訴雖然成功，但高等法院法官改判仍可易科罰金，因此軍方更希望能夠重判暴行犯上者，以維持與整肅部隊士氣。

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