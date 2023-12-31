歷年最大規模！　德國柏林跨年夜出動4000警力維安

▲德國柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）跨年活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球準備迎接2024年，各地政府也繃緊神經擴大維安規模，避免發生衝突事件。德國柏林去年跨年夜發生警民衝突後，今年又遇到以色列與哈瑪斯戰爭導致族群對立，為了避免再發生暴力事件，今年出動4000名警察維安，為歷年來最大規模。

根據《德國之聲》報導，柏林知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）每年都會舉辦大型跨年活動，今年預計會湧進6.5萬人參加，而主辦單位也嚴格戒備，除了須持門票進場外，所有背包、食物和飲料都不允許帶進場，也拒絕任何人高喊或手持政治標語。

柏林警方表示，受到以色列與哈瑪斯衝突影響，過去幾個星期以來，德國主要城市發起多個支持巴勒斯坦人的示威活動，示威者也與支持以色列的民眾發生零星衝突，因此在跨年這種大型活動期間，也不排除可能會出現相關暴力事件。

報導指出，德國警方今年出動2500名來自柏林和其他州的警力在街頭執勤，還有500名聯邦警察也駐紮在郊區和長途火車站，另外還有1000名警察將駐守警局或在巡邏車上執勤，是數十年來最大規模。

在必要情況下，消防救援部門將在警方的陪同之下，立刻逮捕發動暴力事件的群眾。此外，就連檢察官辦公室都增加了額外的值班人力，柏林市長魏格納（Kai Wegner）表示，「任何襲擊警察和消防部門的人都必須意識到，國家會做出強而有力的回應。」