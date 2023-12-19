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台北街道告示「禁止切西瓜」陸生傻眼　一查真相笑了：很會取名

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北街頭禁止切西瓜，陸生傻眼「到底禁什麼」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣與中國大陸生活上有許多不一樣的習慣用詞，一名在台北某大學留學的陸生表示，她日前在台北街頭看見一條告示，上面寫著「禁止切西瓜」讓她完全不明白，上網調查後才知道真正的意思，讓她忍不住笑說「你們（台灣人）真的很會取名」，貼文一出立刻引發網友熱議。

這位大陸留學生在小紅書上表示，她最近在交換的學校附近等公車時，看見路邊有一個碩大的LED告示牌，上面寫著「禁止切西瓜，請至路口中心點再轉彎」，讓她看了一頭霧水，完全無法了解是什麼意思，「上網搜了一下，才知道原來是交通上的用語，哈哈哈，你們真的很會取名唉」。

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▲▼台北街頭禁止「切西瓜」？陸生見1標語超疑惑 網笑：這樣大家會想停下來。（圖／翻攝自小紅書）

▲路升上網一查才知道真相，忍不住笑「你們（台灣人）真的很會取名」。（圖／翻攝自小紅書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有不少大陸網友說，「我以為是開車玩手機的意思，就手機APP那個切西瓜」、「還以為禁止開車的時候玩水果忍者」、「我以為是禁止惡意併線」、「我們小時候叫抄小徑」

也有台灣網友幫忙解答，「跑操場都會說，作弊切西瓜」、「開車左轉，需要到十字路口中心點再轉，太早轉叫切西瓜，危險，對方來車容易撞上」、「跑操場的時候有人從中間穿過去也會被叫做切西瓜」、「翻譯一下，禁止大彎小轉」。

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