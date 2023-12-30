又是「假檢警」詐騙老招！台中婦匯500萬買家具　中警及時阻攔

▲警方耐心解說詐欺集團的手法，曾婦始知遭到詐騙。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區1名65歲曾姓婦人，日前前往銀行要臨櫃匯款500萬元，行員詢問用途時，曾婦說是要幫家裡添購傢具，但行員機警發現曾婦匯款的帳戶並非是公司帳戶，而是私人帳戶，認為婦人遭到詐騙，趕緊報警處理。警方到場查出，原來曾婦是被詐團假扮的「假檢警」所騙，及時阻攔曾婦匯款，保住她的血汗錢。

台中市第二警分局表示，27日接獲北區台新銀行報案，行員指稱現場一名曾姓婦人想要匯款500萬元至他人帳戶，詢問金錢用途時，曾婦回覆「因即將過年，要除舊布新，才想購買傢具增添新意」，但由於金額過於龐大，行員認曾婦疑遭詐騙，遂報警處理。

警方到場了解狀況，耐心詢問下才得知，原來曾婦是聽從詐騙集團假扮的假檢察官、假警察指揮，透過LINE要求曾婦按照指示，到銀行匯出鉅額款項，且還告訴曾婦如被詢問，要如何回答，上述曾婦所稱的「買傢具」橋段，便是由詐團教導。

詐團還向曾婦說，如向行員或警方告訴實情，將違反「偵查不公開」而入獄，所幸在警方持續解說詐團的手法，曾婦終於明白遭到詐騙，保住她的500萬元鉅款。

台中市第二警分局長周俊銘提醒民眾，年關將近，民眾匯款頻率增加，匯款如遇行員或員警關懷慰問，請給予更多的支持與鼓勵，讓警察、銀行及民眾三方共同合作，守護你我及親友的財產，打造並提升社區治安，或可撥打165反詐騙專線及110報案電話查詢，以保障自身財產安全。