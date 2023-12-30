談兩岸關係！柯文哲批綠「可合作時也要對抗」　藍「須對抗時卻合作」

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者袁茵／台北報導

唯一一場辯論會於30日下午登場，針對是否贊成總統蔡英文的外交路線，以及未來當選後如何處理美中台三邊關係？民眾黨總統候選人柯文哲表示，自己支持蔡英文外交路線，但蔡的兩岸政策、國內政策是亂七八糟；台灣對中國是「可以合作時合作、需要競爭時競爭、必須對抗時還是要對抗」，但民進黨是「可以合作時也要對抗」，國民黨令人擔心是「必須對抗時也要合作」。

辯論會下午2時於《公視》登場，進入媒體提問環節時，《台視》詢問，台美關係是台灣外交重中之重，3位候選人也都認同要維持良好台美關係，近期蔡英文路線也被諸多討論，蔡英文也親自定義何謂「小英路線」，就是沈著穩定、讓全世界信賴台灣的路線。

《台視》提及，民進黨賴清德之前提過，如果當選會延續「小英路線」，國民黨侯友宜主張親美、和中、走台灣中間路線，柯文哲則一再提到台美關係走蔡英文路線，「請問3位候選人贊同『小英路線』嗎？美中兩國激烈進爭的大環境下，台灣有不選邊站的空間嗎？未來當選後如何處理美中台三邊關係？」

柯文哲回應，自己說過支持蔡英文外交路線，「請注意，是外交路線，小英兩岸政策跟國內政策是亂七八糟！」未來15年中美對抗的架構，是世界局勢，所以每次都說兩岸問題不是台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸，必須在中美對抗的國際架構下思考台灣怎麼去找到平衡點。

柯文哲提及，事實上從2018年到2023年，美國國家戰略跟著改變，在2018年時美國總統川普剛上任時，試著跟中國脫鉤，並有貿易戰、科技戰，但一陣子後發現不行，因為這世界已經是個生產鏈、合在一起，全球化就算要變成區域化，也不是一天可以改變的，所以今年美國從「脫鉤」變成「減風險」。

柯文哲認為，美國國務卿布林肯說過的話，可以給台灣思考，布林肯說「美國對中國可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時才對抗」，這給台灣很大的啟示，其實台灣跟中國大陸也是一樣，可以合作時合作、需要競爭時競爭、必須對抗時還是要對抗。

柯文哲說，但現在看起來，民進黨是「可以合作時也要對抗」，國民黨比較令人擔心的是「必須對抗時也要合作」，但他認為也不用發明什麼新的國家戰略，就按照美國架構下，思考台灣怎麼在架構下求取台灣最大利益，包括「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）也是一樣，沒辦法廢掉，但要減風險，思考怎麼去應付。