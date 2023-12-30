唇槍舌戰！賴清德再批侯友宜「跳針」　柯文哲「講得一口好政治」

▲賴清德今天將「批侯打柯」作為起手式，並回應媒體提問。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者呂晏慈、杜冠霖、陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（30日）在電視辯論會中，被媒體詢問，在美中兩國激烈競爭下，台灣有可能不選邊嗎？賴說，將會循總統蔡英文「以台灣為優先」路線繼續前進，隨即批評國民黨總統候選人侯友宜申論階段「跳針」批評，回擊侯指控自己不關心防疫，「不要因為我沒有站在第一線，你就認為我沒有關心新北市」，又酸民眾黨總統候選人柯文哲「講得一口好政治」。

賴清德今天下午在電視辯論會中，被首位提問的媒體代表、台視資深主播鄔凱雯詢問，台美關係是台灣外交的重中之重，近期總統蔡英文路線被討論，賴清德先前說當選會走小英路線，請問在美中兩國激烈競爭下，台灣有可能不選邊站嗎？

賴清德回應，蔡英文總統的外交路線的確獲得國際社會的肯定，3組候選人當中自己最有經驗，可以繼續走蔡英文的外交路線，讓台灣繼續走入國際，贏得國際社會的支持，蔡英文的路線基本上是以台灣為優先，不循過去國民黨的老路，同時以民主、自由、人權為價值，跟民主陣營站在一起，未來會以過去的經驗，特別是副總統候選人蕭美琴過去擔任駐美大使，有非常好的基礎，可以往這條路上繼續前進。

賴清德話鋒一轉，回應藍白兩黨對手在申論階段的批評說，剛剛侯友宜「跳針」舉了10個問題批評自己，其實基本上過去他都已經回應過了，就不在這邊浪費時間；至於侯說自己說「中華民國是神話」，請侯回去看錄影帶，「是你那一次公辦政見會裡面，說道《中華民國憲法》是兩岸的護國神山，我說這是我第一次聽到的神話」，並不是指中華民國是神話，而是指侯所說是神話。

至於侯友宜在申論階段談及新北防疫的議題，批評賴清德當時一通電話也沒有打，賴清德說，「我知道你很辛苦」，侯作為新北市的大家長，他知道，整個團隊都很辛苦，自己在中央也看在眼裡，每一個人各司其職，侯站在第一線，自己則是在後方協助新北市與其他縣市，「不要因為我沒有站在第一線，你就認為我沒有關心新北市」。

對於柯文哲在申論階段的批評，賴清德直言，「柯主席有刻意，他講得一口好政治，但有時候沒有作法」，從過去台北市的市政就可以看出來，即便是特別預算的債務，根據《公債法》和《特別預算法》通通都要算進總債務的，蔡英文就任後，比前總統馬英九時代改善很多。