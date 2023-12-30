竹北天坑引爆千萬收賄案　竹縣前工務處長30萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

竹北豐采建案周邊道路今年4月27日發生「天坑吞特斯拉」意外，檢警一查竟揪出新竹縣政府工務處人員收賄醜聞，時任處長江良淵的處所被搜出多筆現金，總計上看千萬元。經過3個多月羈押，新北地院29日裁定江良淵30萬元交保，黃姓承辦人則以5萬元交保，並釋放豐邑建設盧姓副總及劉姓協理。

▲江良淵（中間報告台者）被控涉賄。（圖／新竹縣府提供）

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁道路今年4月27日發生坍塌意外，造成一輛特斯拉掉入坑中因而報廢，一度引發社會大眾討論。當時新竹縣政府要求建商豐邑公司委託專業單位進行事故原因鑑定，結果顯示，道路坍塌是因為原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水所導致。

▲掉進天坑中的特斯拉。（圖／車主提供）

新竹地檢署針對此案約談相關人員，並在今年7月27發動首波調查，沒想到卻在調查過程中，發現時任工務處長江良淵可能涉及不法，還找到一本詳述可疑金額和地點的筆記，並按照筆記內容在新竹、台中等居住處搜出多筆現金，藏匿地點包括陽台排水孔、書桌抽屜、衣櫃等，總金額上看上千萬元。

檢方隨即傳喚江良淵、黃姓承辦人以及豐邑建設盧姓副總及劉姓協理到案說明，並在訊後依違反貪汙治罪條例等罪向法院聲押。法院漏夜開庭審理，於今年9月9日裁定羈押禁見4人。

根據《中時新聞網》報導，江良淵、黃男及劉男提出抗告，但在今年10月初被高等法院裁定駁回並延押；不過，他們近日提出停止羈押申請，新竹地院法官審理後，於29日裁定江良淵30萬元交保、黃男5萬元交保，並釋放兩名廠商。