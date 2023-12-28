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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

扮母雞拉選情！陳其邁「跨出高雄」輔選立委　喊：雲林以南不能掉

▲▼陳其邁今天前往嘉義縣市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲陳其邁今天前往嘉義縣、嘉義市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中生代代表人物、高雄市長陳其邁近日跨出高雄市輔選，各地立委候選人爭相提出邀請，希望能邀請到陳其邁站台，顯示他的高人氣。陳今（28）日下午自高雄市北上，替嘉義縣、嘉義市3位黨籍候選人王美惠、陳冠廷和蔡易餘合體車掃，強調「雲林以南的立委每一席都不能掉」。

陳其邁除了拉抬高雄市立委候選人選情，最近也跨出高雄市，前往外縣市輔選，例如11月挺進被視為艱困選區的南投縣，力挺立委蔡培慧連任，同月也前往被視為指標戰區的台中市，為子弟兵、前國會辦公室主任江肇國站台，12月初則前往新北市，為行政院前院長蘇貞昌之女、立委蘇巧慧輔選，當場高歌「紅豆」等名曲。

▲▼陳其邁今天前往嘉義縣市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲▼陳其邁今天前往嘉義縣市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供）

面對倒數半個月就要投票，陳其邁展開密集輔選行程，今天下午自高雄北上，與嘉義縣、嘉義市3位黨籍立委候選人合體車掃，從山線到海邊，從鄉鎮到市區，陳其邁的超人氣獲沿途鄉親熱烈歡迎，「嘉己人（嘉義人，台語音似自己人）」的熱情，也讓陳對嘉義留下深刻印象。

陳其邁說，無論是嘉義縣還是嘉義市，現在都面臨轉型的關鍵，許多大廠選擇到嘉義投資，推動智慧農業，這次到嘉義就是希望能夠守住3席立委，雲林以南的立委每一席都不能掉。

值得注意的是，雖然今天嘉義天氣陰雨綿綿，但車隊在寒風前行間，仍獲得無數支持者的熱情支持，除了不時有駕駛搖下車窗表示支持，還有在路邊麵店用餐的客人放下手中的碗筷，衝到車邊要和陳其邁握手；車隊行經嘉義市區熱鬧處時，可以聽見不時有年輕人驚呼「是陳其邁欸！」更有手搖飲料店的女店員看見陳其邁後，尖叫著衝出來猛力朝車隊揮手，興奮之情溢於言表，顯示陳的高人氣。

過程間還有一段漏網鏡頭，一名熱情的女騎士在對向車道看見陳其邁及立委候選人車隊後，特地繞到陳其邁所站的車邊，利用停等紅燈的時候興奮和陳其邁揮手寒暄。她說，自己這兩天回娘家探親，而陳其邁也叮嚀這位支持者，一定要記得回「嘉」投票。

陳其邁表示，這次的車掃讓他對嘉義留下深刻印象，每個人的招呼都中氣十足，把他當成「嘉己人」，嘉義人給他的熱情，讓他在寒風中，感受到源源不斷的溫暖。

▲▼陳其邁今天前往嘉義縣市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲▼陳其邁今天前往嘉義縣市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲▼陳其邁今天前往嘉義縣市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲▼陳其邁今天前往嘉義縣市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲▼陳其邁今天前往嘉義縣市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲▼陳其邁今天前往嘉義縣市輔選。（圖／陳其邁辦公室提供）

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