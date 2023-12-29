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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者指棄保「侯友宜得利」　斷言賴清德當選陸勢必「非和平統一」

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統大選倒數15天，對於最後關頭是否可能發生棄保？亞太和平研究基金會首席顧問趙春山29日表示，既然要棄保就表示他們希望政黨輪替，棄保主要是民眾黨這邊，票應該會到侯友宜身上。趙也強調，無論誰執政，大陸只有和統跟武統的差別，國民黨政黨輪替成功就是和統，民進黨繼續執政就是對抗，因此賴清德軍備是對的，想維持現狀絕不可能。

趙春山表示，有人認為，民眾黨支持者以年輕人居多，但年輕人多是天然獨，若發生棄保，選票有可能會流向賴清德，但他自己不是這樣看，因為最終棄保時是考慮政黨、政策還是個人呢？所以不認為棄保都會跑去賴清德那裡，既然要棄保就表示他們希望政黨輪替，因為現在政黨做得不好，不是因為人不好，是政策上不符合需求，若按照這樣的邏輯，棄保票應該會到侯友宜身上。

趙春山判斷，若國民黨政黨輪替成功，大陸會採取什麼做法？出口不變、和平統一不變。趙表示，賴清德日前說台灣老百姓反對和平統一釋出錯誤訊息，那是不是要武力統一了？獨一直都是假議題，除非制憲建國，否則即便民進黨繼續執政，一定還是堅持中華民國是個主權獨立國家，但大陸還是會堅持統一，只有和統跟武統的差別。

趙春山指出，若國民黨執政，大陸會走和平統一的路，只是快慢之別，馬英九也說統一條件是有的，只是並未成熟，按照習近平說法他不會霸王硬上弓，是要爭取人心、經過政治協商，兩岸還是要維持對話，很多問題才能解決，大陸希望台灣回去馬英九路線。

趙春山直言，時代不一樣了，國民黨要面對這個問題，若是民進黨繼續執政，台灣只有一條路走，就是對抗，所以備戰是必須的，大陸一定會尋求非和平手段搞統一，有好幾種，就是經濟跟軍事，甚至同時並行，壓力必定隨之而來，要讓台灣有痛的感覺。

趙春山指出，這次選舉老百姓選出一個中共認為雙獨的陣容，中共已經沒什麼期待了，就是要對著幹，台灣是民主政治，選擇了就要共同面對、選完不想面對就離開，若賴清德當選一定可以看到這個場面：經濟、軍事威懾，絕對超過96年台海危機跟陳水扁提一邊一國狀況，若民進黨繼續執政，想要維持現狀絕不可能。

趙春山認為，賴清德要備戰並沒有錯，但台灣人民可以選擇另一條道路，就是把時間往後延，延個三年、五年，之後是什麼狀況沒人知道，大陸情況沒想像中好、習近平也面臨很多問題，不必在明年選舉就迎來這個問題，這是台灣人民要做出的選擇，人民的眼睛是雪亮的。

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