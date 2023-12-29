新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

▲女子因心理潔癖問題，在跟老公親熱完之後衝浴室狂洗10次澡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

夫妻間親密相處是件正常的事，不過大陸就有一名男子抱怨，在新婚之夜想跟老婆纏綿，沒想到對方竟不斷閃躲，事後還不斷進浴室洗了10次澡，男子發現對方的舉動後，不禁表示「我有點後悔結這個婚了」。

根據《網易新聞》報導，大陸一對新婚夫妻相差5歲，29歲的男子在交友軟體上認識24歲的老婆，第一次見面時雙方就非常喜歡對方，後來2人也順利交往，男子也表示想在30歲之前完成人生大事，因此在雙方父母同意之下就向老婆求婚，只不過才到新婚之夜竟讓他有後悔的想法萌生。

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當晚夫妻倆各自洗完澡後，男子已經迫不及待與妻子親熱，沒想到對方不斷閃躲之外，一下問男子刷牙了沒，一下問身上怎麼滑滑的，有沒有洗澡等等。不過男子不予理會，只想繼續與老婆親熱。

事後男子準備睡覺時，竟聽到老婆跑到浴室洗澡，洗完澡出來不到2分鐘又跑回去，前後差不多洗了10次，讓男子看了相當不解。男子對此相當好奇，於是悄悄跑到浴室偷看，竟發現老婆拿蓮蓬頭不斷往脖子狂沖，邊用手狂搓皮膚，一問之下才發現老婆有「心理潔癖」。

老婆解釋，這是前任讓她留下的陰影，因為對方有嚴重口臭，所以在每次接吻後老婆都覺得非常噁心，「她聞到我有一點口臭，身體還黏黏的，然後她就受不了，身上被我親過的她都一洗再洗，總覺得很髒。」這番解釋讓男子相當不知所措，「我整個人都不好了，好想退婚，怎麼辦？」

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