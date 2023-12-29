　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸2軍工高層消失逾3個月　傳被帶走調查

▲▼中國航天科工集團董事長袁潔。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲中國航天科工集團董事長袁潔。（圖／翻攝自澎湃新聞）

文／中央社

中國航天科工集團董事長袁潔、兵器裝備集團總經理陳國瑛已3個多月未視事露面，盛傳被帶走調查。中共中央第一輪巡視此前進駐10大軍工央企巡視後，9月直指「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出。

儘管紀檢部門迄今未通報，中國這一波「軍工系」反腐大清洗的輪廓日漸清晰。

中國全國政協主席會議27日通過撤銷航天科技集團董事長吳燕生、兵器工業集團董事長劉石泉、航天科工集團副總經理王長青的全國政協委員資格。這意味他們不是有罪在身，就是已被採取強制措施。

港媒星島網引述消息稱，吳燕生等3人捲入此前傳出的火箭軍腐敗案，前國防部長李尚福也牽涉其中。今天再指他們只是冰山的一角，盛傳中國航天科工集團董事長袁潔也捲入其中。這次軍方反腐風暴也令軍工系面臨滅頂之災。

社群訊息顯示，吳燕生、劉石泉、袁潔、陳國瑛以及3月屆齡被免職的前中國航空工業集團董事長譚瑞松等人，9月中旬就傳出他們被帶走調查。

中國航天科工集團微信公眾號顯示，袁潔最後一次公開露面是9月2至3日，他前往成都對集團多個單位展開調研。

社群盛傳，袁潔其後去西安調研，返抵北京機場不久即被帶走。

袁潔此後未再公開現身於集團的重要活動與會議，包括傳達學習中共總書記習近平重要講話和重要指示精神的黨組會議。9月11日以後，均由該集團黨組副書記、總經理龔波主持會議。

中國兵器裝備集團總經理陳國瑛消失得更早。

該集團微信公眾號顯示，陳國瑛最後一次公開露面是8月25日，他參加黨組召開的學習貫徹習思想主題教育專題民主生活會。

9月4日，2023中國國際智能產業博覽會（智博會）在重慶國際博覽中心開幕。兵器裝備集團黨組書記、董事長許憲平出席開幕式、高峰會、集體會見並巡展；副總經理、黨組成員何紀武參加相關活動。如此重大場合，卻不見陳國瑛，他迄今也未再現身。

多名軍工系高層傳出被帶走調查，顯與中共4月展開的20屆中央第一輪巡視密切相關。當時，中央派出巡視組進駐航天科技、兵器工業、航天科工等10大軍工央企。

中央紀委國家監委網站9月26日通報，中央第一輪巡視反饋工作近日全部完成，15個中央巡視組分別向本輪巡視的30家中管企業黨組、5家中管金融企業黨委和國家體育總局黨組進行了「一對一」反饋。

據通報，「反饋」嚴肅指出了國企、金融、體育領域存在的突出問題。其中提到「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出，「靠企吃企」問題多發，「四風」問題突出，違反中央八項規定精神問題仍有發生。

「反饋」要求增強對「一把手」監督實效，加大腐敗案件查處力度，嚴肅糾治「四風」問題，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

通報並提到，中央巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委機關、中央組織部等有關方面處理。

ET快訊
快訊／BLACKPINK個人約　確定都不留YG！
28連敗！　再刷新NBA紀錄
眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手落淚
快訊／實支實付停售第2槍！　台灣人壽3保單賣到今天
LIVE／下架肉搜文Dcard、PTT發聲明　小商人出手擬拆
彭政閔被換「因身體狀況」！　兄弟：準備OK再帶一軍
快訊／13刀砍死暗戀同事　全台首案國民法官宣判出爐
吃睡超商待7天！台中男屎尿失禁　眼腫剩一條線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《繁花》竟用單機位拍！　王家衛：這樣的光拍出來的女孩好看

2550萬搶東莞新房「如今掛1200萬沒人要」　屋主：頭髮愁白

前港獨組織召集人鍾翰林抵英尋庇護　自稱出獄仍受監視

被控「施壓五月天」北京秒否認　誰在「認知作戰」？

大陸2軍工高層消失逾3個月　傳被帶走調查

華為：撐過嚴峻考驗　公司經營基本回歸常態

陸千億私募董事長失聯半年「證實被逮捕」　曾任職證監系統20多年

中共外事工作會議召開　習近平談「新時代大國外交」

特強濃霧！陸發布「大霧紅色預警」　東部局部地區能見度低

京東不只加薪100%　業績激勵還改成「上不封頂」

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

《繁花》竟用單機位拍！　王家衛：這樣的光拍出來的女孩好看

2550萬搶東莞新房「如今掛1200萬沒人要」　屋主：頭髮愁白

前港獨組織召集人鍾翰林抵英尋庇護　自稱出獄仍受監視

被控「施壓五月天」北京秒否認　誰在「認知作戰」？

大陸2軍工高層消失逾3個月　傳被帶走調查

華為：撐過嚴峻考驗　公司經營基本回歸常態

陸千億私募董事長失聯半年「證實被逮捕」　曾任職證監系統20多年

中共外事工作會議召開　習近平談「新時代大國外交」

特強濃霧！陸發布「大霧紅色預警」　東部局部地區能見度低

京東不只加薪100%　業績激勵還改成「上不封頂」

快訊／BLACKPINK個人約「確定不留YG」！　公司聲明：我們會溫暖支持

「基隆幸福保衛站」8縣市聯合溫暖計畫啟動　邱佩琳：攜手照顧孩童

郭采潔突骨折緊急送醫！　「最近病況曝光」認：今年發生太多事

最難訂位火鍋店藏頭詩曝新店　逾400坪新址獨家揭露

全聯跨年爆殺「買1送1」連電視都有！咖啡、日用品、零食全優惠

交通部第3屆領航盃創意應用大賽　南消勇奪無人機冠軍及人氣獎

官大元留隊負責心理輔導　平野推薦新任外籍打教

楊志良拒道歉！再爆「張斯綱傳訊感謝」：我幫他創造了聲量

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

「台灣濱崎步」合體黃捷掃市場！婆媽熱情搶握手　攤商嗨跳保庇舞

大陸熱門新聞

發現新物種！蜥蜴長「橘色舌頭」　科學家示警：不要吃

老師將婚禮辦在幼稚園！伴娘伴郎都是學生

網美拍聖誕辣片！背景反射與裸男開房

雲南大理成中國「躺平族」避世聖地

偷看女兒手機！爸一滑對話紀錄秒報警

施壓五月天選前表態親中？　國台辦痛批子虛烏有

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

小米電動車亮相！對標特斯拉、保時捷

解放軍：菲律賓找媒體發南海假消息

涉貪？李尚福下落不明　陸國防部避談

陸千億私募董事長失聯半年證實被逮捕　曾任職證監系統

京東不只加薪100%　業績激勵「上不封頂」

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

妻買2千萬古串珠「竟不值200」　結局神反轉

更多熱門

關鍵字：

中國航天科工集團董事長袁潔兵器裝備集團總經理陳國瑛

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

2024年上半年財運排行！

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面