大陸2軍工高層消失逾3個月　傳被帶走調查

▲中國航天科工集團董事長袁潔。（圖／翻攝自澎湃新聞）

文／中央社

中國航天科工集團董事長袁潔、兵器裝備集團總經理陳國瑛已3個多月未視事露面，盛傳被帶走調查。中共中央第一輪巡視此前進駐10大軍工央企巡視後，9月直指「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出。

儘管紀檢部門迄今未通報，中國這一波「軍工系」反腐大清洗的輪廓日漸清晰。

中國全國政協主席會議27日通過撤銷航天科技集團董事長吳燕生、兵器工業集團董事長劉石泉、航天科工集團副總經理王長青的全國政協委員資格。這意味他們不是有罪在身，就是已被採取強制措施。

港媒星島網引述消息稱，吳燕生等3人捲入此前傳出的火箭軍腐敗案，前國防部長李尚福也牽涉其中。今天再指他們只是冰山的一角，盛傳中國航天科工集團董事長袁潔也捲入其中。這次軍方反腐風暴也令軍工系面臨滅頂之災。

社群訊息顯示，吳燕生、劉石泉、袁潔、陳國瑛以及3月屆齡被免職的前中國航空工業集團董事長譚瑞松等人，9月中旬就傳出他們被帶走調查。

中國航天科工集團微信公眾號顯示，袁潔最後一次公開露面是9月2至3日，他前往成都對集團多個單位展開調研。

社群盛傳，袁潔其後去西安調研，返抵北京機場不久即被帶走。

袁潔此後未再公開現身於集團的重要活動與會議，包括傳達學習中共總書記習近平重要講話和重要指示精神的黨組會議。9月11日以後，均由該集團黨組副書記、總經理龔波主持會議。

中國兵器裝備集團總經理陳國瑛消失得更早。

該集團微信公眾號顯示，陳國瑛最後一次公開露面是8月25日，他參加黨組召開的學習貫徹習思想主題教育專題民主生活會。

9月4日，2023中國國際智能產業博覽會（智博會）在重慶國際博覽中心開幕。兵器裝備集團黨組書記、董事長許憲平出席開幕式、高峰會、集體會見並巡展；副總經理、黨組成員何紀武參加相關活動。如此重大場合，卻不見陳國瑛，他迄今也未再現身。

多名軍工系高層傳出被帶走調查，顯與中共4月展開的20屆中央第一輪巡視密切相關。當時，中央派出巡視組進駐航天科技、兵器工業、航天科工等10大軍工央企。

中央紀委國家監委網站9月26日通報，中央第一輪巡視反饋工作近日全部完成，15個中央巡視組分別向本輪巡視的30家中管企業黨組、5家中管金融企業黨委和國家體育總局黨組進行了「一對一」反饋。

據通報，「反饋」嚴肅指出了國企、金融、體育領域存在的突出問題。其中提到「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出，「靠企吃企」問題多發，「四風」問題突出，違反中央八項規定精神問題仍有發生。

「反饋」要求增強對「一把手」監督實效，加大腐敗案件查處力度，嚴肅糾治「四風」問題，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

通報並提到，中央巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委機關、中央組織部等有關方面處理。