楊志良站台喊「回家愛愛」　張斯綱道歉：極度討厭沙文主義

▲衛生署前署長楊志良。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

衛生署前署長楊志良28日到石牌福星宮，替國民黨北市立委候選人張斯綱站台，不料上台後諷刺民進黨立委候選人吳思瑤快50歲，這輩子絕子絕孫，還要國民黨候選人徐巧芯「回家愛愛」。張斯綱頻頻在旁制止無果，深夜發文道歉，強調極度討厭沙文主義，每個人都應尊重女性生育權。

張斯綱28日舉辦「泛藍大團結廟口開講」，不料楊志良第一個上台談到台灣生育率，引述國民健康署數據，解讀台灣女人超過30歲就沒用了，「吳思瑤快50歲了，這輩子絕子絕孫啦！絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了！」

張斯綱一聽滿臉尷尬，頻頻在旁用手示意，甚至兩度緩頰「不會啦！」但楊志良依然故我，不僅回稱「我要講話你不要阻止我！」還轉頭問同台的徐巧芯「生了沒？」當下徐回答還沒，結果被楊志良指快沒救了，「不要在這邊講了，回家去愛愛！」

▲國民黨立委候選人張斯綱深夜道歉。（圖／國民黨提供）

對此，張斯綱28日深夜在臉書發文道歉，稱楊志良言論波及徐巧芯及吳思瑤，他在此表達歉意，他一向尊重女性，極度討厭沙文主義，「每個人都應尊重女性的生育權。生兒育女是個人的選擇，國家可以政策鼓勵，但不是每個人都必須做的人生選擇！做個毛小孩的媽媽也很幸福。」

文末，張斯綱也呼籲，希望綠營側翼跟極端支持者不要借題發揮、刻意性別羞辱徐巧芯！