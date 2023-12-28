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童年幻想破滅　小一課本爆雷「耶誕禮物是爸爸買的」！家長炸鍋

▲一名小學老師因告訴學生聖誕老人是假的而遭解雇。（示意圖／達志影像）

▲許多小孩認為世上真有聖誕老人。（達志／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

小朋友對聖誕節都充滿憧憬，因為可以拿到「聖誕老公公」送的聖誕節禮物，不過有家長表示，就讀二年級的大兒子，去年在課堂上聽到班導說「耶誕禮物是爸爸媽媽買的」，從此對聖誕老公公幻想破滅，不過，一年級的小兒子仍相信著，沒想到卻被課本內容爆雷。

有家長在臉書「小一聯盟」發文，去年大兒子的班導對著全班說「你們的聖誕禮物都是爸爸媽媽買的」，對聖誕老公公的幻想從此破滅，篤定禮物都是爸爸買的；今年上小一的小兒子，原本都不相信哥哥說的話，兩周前都還深信真的有聖誕老公公，直到看到了課本上的內容。

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▲▼ 。（圖／翻攝自FB小一聯盟）

▲課文引起家長抗議。（圖／翻攝自FB小一聯盟）

可以看到，課文寫著「句子練習」，兩件事有相同的情況，可以用「都是」合在一起，範例則寫著「耶誕樹是爸爸買的。禮物是爸爸買的。耶誕樹和禮物都是爸爸買的。」

貼文一出，引起家長不滿，「台灣的課綱內容真的是很會毀滅小孩的美好」、「我都告訴孩子，你要相信耶誕老人的存在，當乖寶寶才會有禮物」、「我女兒寧願相信有虎姑婆也不相信有聖誕老公公，好煩」、「好討厭的課文」、「毀滅父母樂趣的課文，哪個版本的說一下，我去跟出版社業務抗議」。

另外也有母親抗議，「這課文也太扯了，而且單親的呢？隔代的呢？現在很多聖誕禮物也是媽媽精挑細選的啊」、「真是過分！不能是媽媽買的嗎」、「花的錢都是媽媽的」、「明明都是媽媽花錢買的欸」、「我們家都是媽媽處理的」。

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