衝火場救出4人！29歲殉職勇消燦笑畫面曝　同仁悲喊：任務結束

▲新竹縣湖口鄉某移工宿舍發生火警，消防分隊長殉職。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一棟住宅28日清晨發生火警，警消獲報隨即派人趕抵現場，新工消防分隊長游尚樺（29歲）英勇救出4名受困民眾後，遭濃煙嗆暈受困2樓樓梯，不幸殉職，令許多同仁及好友不捨，在他臉書哀悼「辛苦了，任務結束」。

新竹縣消防局28日清晨7時33分接獲通報，安宅四街一棟三層樓住宅發生火警，隨即派員前往搶救。警消抵達現場發現，該處為移工宿舍，2樓的雜物間因不明原因起火，隨即佈水線搶救。分隊長游尚樺英勇救出4名受困民眾，不料，之後他卻遭濃煙嗆暈，被同仁發現時，已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

▲ 新工消防分隊長游尚樺不幸殉職 。（圖／翻攝游尚樺臉書）



游尚樺英勇殉職消息曝光後，有同仁在他臉書留言悼念，「辛苦了，任務結束，好走！再約！」也有好友留言表示他是個貼心的人，7月在臺北港演習時，他怕分隊同仁太累，自己貼假去演習，悲痛表示「怎麼這麼用心貼心的祢就這樣離去了！」、「真的不敢相信，尚樺是如此好的人」、「他還欠我一頓飯，我寧願跟他吃飯，也不要今天這樣的事實」。

▲新竹湖口移工宿舍火警，消防員游尚樺身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

