淨耀法師獲泰國朱拉隆功大學榮譽博士　盼提升台泰交流

▲中佛會泰國參訪交流團員參加朱拉隆功大學 。（圖／新北市慈法禪寺提供，下同

記者陳崑福／新北報導

中國佛教會理事長淨耀法師日前獲頒泰國朱拉隆功大學佛教管理榮譽博士學位，由僧王親自頒發；並在朱拉隆功大學的安排下，參加了南北傳佛教座談會。他表示，他山之石可攻錯，希望藉這次的因緣能夠讓南北傳多交流，當場邀請僧王、護僧王來台，期盼南北傳同心弘法，也希望能夠進一步暸解泰國佛教運作的情況，借其經驗提升台灣佛教信仰的品質。

朱拉隆功大學被評為泰國最有威望的第一所大學，這次的榮譽博士學位由泰國僧王負責頒發，連同朱拉隆功本校及分校3000多位畢業生及榮譽碩士、榮譽博士的頒發，十分盛大。

淨耀法師指出，佛教與伊斯蘭教及基督教號稱為世界三大宗教，但是，綜觀目前伊斯蘭教及基督教的信仰組織運作都是相當的成熟，而以佛教來說，本質上就是自由，所以《阿含經》裡面就有一句「寧帶百萬軍，不帶一個僧。」這是因為軍人是一個命令一個動作，但是僧眾每位修行人都有自己的想法，本質上與其他宗教不一樣，但因為時空背景的不同，要能夠適應這個時代弘法的需要，確實需要有一個組織的運作，組織的運作在佛陀時代就有了開示，開示記錄就是戒律，每個人可以有自由，但先要有基本的道德觀，「先受戒者在前座」，這個就是倫理觀；至於道德觀就是想要離苦得樂，須奉行不殺生，才能夠修行慈悲觀，又叫做慈心觀，凡事將心比心，我不願意被殺，相對的不殺別人，我的肉不願意給別人吃，所以我也不吃別人的肉，這就是佛教不殺生的觀點，建立在慈心之上。

他說，在他擔任中國佛教會理事長期間，一直希望能讓戒律的觀念廣泛的推廣出去，讓傳戒的制度能夠比較完善；因為受戒之後仍有可能犯戒，這時需要有一個戒律法庭來導正，以樹立正確的倫理道德觀及制度，這將會是中佛未來的工作重點。希望藉著戒律法庭使得佛教運作更健全，讓戒律提升，教化功能更強大，間接帶動國家法治規範，道德觀的重視，進而促使社會和諧安定、人民幸福美滿。