獨／「理科太太」違法蒐集前夫病史遭起訴　John：盼尊重隱私

▲理科太太陳映彤（左）與美國籍前夫John（右）離婚後，仍因夫妻財產剩餘分配等問題訴訟中 。（資料合成圖／記者黃哲民攝）

記者劉人豪／台北報導

「理科太太」陳映彤跟「理科先生」John，雙方在2021年底正式結束5年夫妻關係，仍因夫妻財產剩餘分配等問題訴訟中，而陳女未經同意將John病史等隱私資料交給台北地方法院，遭John以違反《個資法》為由提告，台北地檢署認定陳女未經前夫同意，違法使用特種個人資料依法起訴。對此，John接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，相信檢方不會輕易做出這樣的裁決，希望人們至少能夠學會尊重他人的隱私。

John說，有注意到前妻被起訴的消息，他知道雙方都會有不同意見，而前妻也有發聲明強調絕無違法蒐集，「但我們有法院制度存在，我相信法院不會輕易做出這樣的裁決」，能夠知道有些底線是不能逾越的，讓他鬆了一口氣。

John表示，希望人們至少能夠學會尊重他人的隱私，即使你並不喜歡對方，就像在戰爭中，也有日內瓦公約，有些事情即使是對你的敵人也不應該去做。

John強調，他的看法並不是特定指某人，只是一般而言，某些人不知道是怎麼樣的心態，會讓他們覺得可以一而再，再而三的違法。「在某些時候，有些人就會採取這樣的做法，而我則是以艱難的方式學會這一點」。