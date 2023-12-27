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四海+明仁會組詐團撈上億！白領女痛失1900萬　主嫌爽買海神

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊宣布偵破「鎏金社、鎏金工作室」詐騙吸金集團！該集團以股友社方式邀約民眾參加台股投資，並利用車手取款、被害人匯款方式吸金，並透過假幣商、場外交易購買泰達幣洗錢，企圖製造洗錢、隱匿贓款斷點，警方從今年9月起發動3波搜索，逮捕該詐騙車手水房集團、有四海幫背景黃姓主嫌（32歲）集團成員15人。

▲刑事局偵破四海幫黃姓主嫌經營詐騙車手、水房集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵破四海幫黃姓主嫌經營詐騙車手、水房集團。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局過濾165反詐騙專線受理報案紀錄，陸續發現包含「鎏金社投資詐欺」及VSFX、M4P假投資吸金詐騙案都是黃男集團所為，其中光是鎏金社詐騙案件中，一名家住北部的白領女性陸續投入金額就超過1900萬元，警方蒐證發現3名被害人被騙超過4800萬元，據此展開調查。

▲刑事局偵破四海幫黃姓主嫌經營詐騙車手、水房集團。（圖／記者張君豪翻攝）

警方分析發現，鎏金社投資吸金案被害人超過45人，VSFX投資詐騙案被害人近30人，M案被害人超過百人，該集團從2022年迄今吸金金額粗估上億元新台幣，刑事局會同台中市刑大、台北市松山、大同分局、新北市淡水、板橋、員林縣西螺分局、高雄市刑大共組專案小組報請新北地檢署收股檢察官王宗雄指揮，從今年9月到12月陸續發動3波搜索行動、並在11月6日逮捕黃姓主嫌。

警方原本要在9月動手逮人瓦解該集團，結果發現黃嫌9月搭機前往柬埔寨與詐團上手談判分潤金額，該集團利用虛假投資標的，誘騙被害人匯款、或者與偽裝成證券公司的車手面交款項，但歹徒中文造詣有限，查獲的偽造識別證上寫「證『卷』公司」讓警方哭笑不得。

▲刑事局偵破四海幫黃姓主嫌經營詐騙車手、水房集團。（圖／記者張君豪翻攝）

除了部分被害人被誆騙上千萬元現金外，該集團還利用成員黑幫背景，恐嚇交款時猶豫的被害民眾，「我們是明仁會的，你如果報警後果自負」，警方調查黃嫌詐騙集團主掌台灣端的車手收款及水房匯款業務，組成成員包含四海幫、竹聯幫明仁會、和堂及地方角頭，其中一名家住台南、現年84歲的被害人，因想找車手討回被騙老本260餘萬元，遭對方嗆黑道恐嚇，直到警方找上門協助，被害長者還以為是詐團上門恐嚇，嚇得不敢接電話。

警方收網逮捕黃姓主嫌及詐團成員共15人，並查扣虛擬貨幣市值約20萬元的冷錢包、及黃嫌以親人名義購買的瑪莎拉蒂雙門跑車（市價約400多萬）並查扣黑苺卡IX聯名卡(冷錢包)、毒品咖啡包、點鈔機、藍波刀、手機、金融帳簿等贓證物一批。警訊後依觸犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》〈組織犯罪條例〉等罪移送法辦，其中黃姓主嫌及水房成員游男、陳男3人訊後因對案情保留，訊後遭檢察官聲押獲准，其餘同案成員獲交保候傳。

▲刑事局偵破四海幫黃姓主嫌經營詐騙車手、水房集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局藉此案例呼籲：天下沒有白吃午餐，遇有投資訊息一定要小心查證，千萬不要輕易相信標榜「高獲利」、「高報酬」的投資訊息，以避免落入詐騙集團圈套，若民眾曾投資本案三虛假投資標的造成財損，歡迎就近向警察報案以利後續司法追訴。

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