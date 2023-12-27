大貨車撞爛電桿還肇逃！害393戶停電　竟是駕駛低頭撿手機釀禍

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮彰鹿路五段昨(26)日發生大貨車將電桿撞到爆裂後肇逃，造成周邊400戶停電5小時，警方依據車牌找到肇事的39歲許姓駕駛，許男說，當時因要撿拾掉落到駕駛座下的手機，不慎讓車子擦撞電桿。除了台電將依法追償外，警方也依道交條例第62條第一項掣單、並吊扣駕照1至3個月，而現在監視器影像也曝光。

▲電桿被撞到爆裂開花。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

警方初步調查，這起撞斷電桿事件發生於12月26日下午約2時25分許，許男駕駛大貨車沿彰鹿路五段由西往東方向直行，行至五段153號前，擦撞路旁電桿，瞬間揚起陣陣煙塵、電桿底座斷裂位移，馬路也被擦出一道道煞車痕車，造成大貨車頭毀損。

擦撞當下，周邊住戶被撞擊聲嚇到，跑到大馬路上查看，電桿底部被撞到爆裂開花，電線全外露，離譜的是，駕駛只丟下一句「沒關係吧」，便揚長而去。據悉，許男是彰化人，當時車斗上未載物品，行經到肇事路口時因手機掉到駕駛座下，要撿起來才不慎擦撞到電線桿，肇事後因身體不舒服向公司請假，並回報撞斷電桿，並請台電前往修復。

由於電桿遭車輛撞損，台電據報後立即到場搶修，影響彰鹿路四段、東崎一巷、東崎三巷一帶，停電戶數共約400戶停電至晚間19時許才復電，整整停電4.5小時，並配合警方依法向肇事者追償。