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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024總統大選倒數17天　藍綠齊打夫人牌

▲▼侯友宜、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲侯友宜、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

 記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選三腳督，藍綠白選得激烈，如今也打出夫人牌。相較於民眾黨柯文哲的妻子陳佩琪的大砲性格本就是鎂光燈焦點，國民黨侯友宜的妻子任美玲與民進黨賴清德的妻子吳玫如較為低調，巧合的是這回選戰，兩人都為了丈夫在27日登上媒體版面。

侯友宜曾透露，當年自己剛從警官學校畢業，一個人在台北，都睡辦公室，後來因為聚會認識任美玲，兩人第一次約會是到台北市武昌街的「排骨大王」，後來任美玲知道他沒有地方住，剛好家有空房，就邀請他來住，兩人變好朋友，然後便交往、結婚。

任美玲相當低調，從未出現於鏡頭前，只在2018九合一選舉侯友宜勝選時與他公開同台過。侯友宜當時向支持者說，「我的太太叫做任美玲，我要感謝她堅定的支持」。

▲國民黨新北市長侯友宜，與侯夫人任美玲攜手上台。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨新北市長侯友宜，與侯夫人任美玲攜手上台。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜在今年七夕還曾公開向任美玲喊話，稱她不怕死敢嫁給他這個刑警，老婆知道他不會講話，但他真的很真心，謝謝她無怨無悔跟他一起承擔，「我真的是欠她太多了」，祝她情人節快樂，希望她這輩子平平安安，「謝謝你照顧我們家」。

而這次，侯友宜因參選總統，任美玲名下的「凱旋苑」又再度成為對手攻擊重點，讓任美玲罕見發聲，透過公開信的方式表示，凱旋苑是她父親留給家人的財產，是她跟侯友宜結婚之前就已繼承的原有財產，法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜。

任美玲在信中提到，她與侯友宜的的兒子因為火燒車事件離開後，加上侯友宜終年忙於公務，自己的媽媽曾經對侯友宜說過，「你連我的孫子都顧不好」。媽媽擔心侯友宜擔任刑警，隨時都有危險，不知哪天出任務一去不回，所以才用爸爸留下的這塊地蓋房子，希望讓她有個依靠。

任美玲說，侯友宜因為選舉牽連到她而抱不平，也對她的父母也深懷歉意，「這些，我都看在眼裡」，目前房子因為和物業管理公司有合約限制，無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，他們全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

同樣鮮少在公開場合露面的吳玫如，與賴清德是因陪考相識。當時的吳玟如是淡江校花，在賴清德的追求之下交往，進而步入婚姻。這次則為了賴清德，吳玫如拍攝影片，談及兩人相處過程，指賴清德講的笑話「10個裡面有2個好笑」，也回顧賴清德昔日曾因規勸逆向少年被圍毆滿臉血，並感性的說，雖然賴清德1年只放假1天，但「他是大家的啊，然後我就是負責照顧他的啊」。

賴清德說，為了尊重家人的意願，從政以後，他儘量減少談論家人或讓他們露面，「但我知道，家人其實一樣牽掛著我，尤其是我的太太，她很低調，這次願意拍攝影片談自己的心情，其實是出乎我的意料」，​在追求政治理想的路途上，他非常感謝家人，特別是太太，理解自己為社會服務的選擇、支持自己為國家打拚的決心。​

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