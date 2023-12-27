越南國中生「自製鞭炮」賣同學！　結果全被警察抓了

▲越南國中生自製煙火賣同學，因違法全被抓。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

越南警方發現有六名國中生，購買化學品自製鞭炮出售給同學獲取利潤，每個鞭炮售價5000越南盾（約台幣6.35元）到3萬越南盾（約台幣39元）不等，而他們私制鞭炮不只相當危險也犯法，因此警方搜索並沒收他們的自制鞭炮，並希望家長可以多多關注和教育小孩。

▲自製煙火不只危險也違法。（示意圖／翻攝自pixabay）



綜合外媒報導，越南警方發現有6名學生購買化學品，自制鞭炮來販售獲利，他們在電商平台購買了材料後，就看著YouTube上的影片製作，除了製作過年的鞭炮外，也販售給同校同學，販售價格5000越南盾（約台幣6.35元）到3萬越南盾（約台幣39元）不等，隨著大小與材料做出改變。

而這樣私自製作鞭炮是非法的，警方也搜索並制止學生的行為，沒收了3.5公斤的化學物，以及56個自製煙火。警方也呼籲家長必須多多關注小孩，而相關單位也針對此案進行審理。

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