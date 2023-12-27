寒流低溫縮街頭！失業女掛「81字乞討文」道歉狂哭

▲網友目擊一名女子在寒流低溫的情況下露宿街頭。（圖／翻攝我是中和人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北中和一名女子自22日左右開始，於寒流低溫的情況蹲縮在街頭過夜。女子的行李前方掛了81字的牌子乞討，除了希望好心人幫忙之外，也淚訴自己覺得這情況丟臉，讓網友看完又心疼又難過。

有網友在臉書社團「我是中和人」發文表示，他24日看到一名女子裹著薄被龜縮在街上，看到對方的牌子寫下個月初會有工作，原PO感嘆，這個月結束還有好幾天，希望有社福單位可以幫忙。

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女子的牌子上寫著，「各位先生小姐好，因本人已經失業一個月了，身上也沒錢也沒家回，四處流浪，真的沒錢吃飯才向大家乞討，真的很丟臉。對不起大家，我真的沒騙大家，請大家幫我忙，我下個月初就可以工作了，謝謝感恩」。另外，也有人指出22日就看到這名女子在街上遊蕩，「晚上都快8點了，也是一個窩在那邊，星期五（22日）晚上爆冷」。

網友看完紛紛留言，「報警，請警察幫他安排」、「失業一個月就變遊民？都沒有積蓄嗎？」「如果有遇見她，可告知她永和正德廚房有供餐」、「我過去也沒看到人了， 感覺他真的需要幫助，她有寫下個月就有工作， 我覺得短暫幫助，是很可以的」，也有滷肉飯店家喊話要幫忙，「請您到阿興魯肉飯（捷運中和南勢角站、消防分隊旁），馬上幫您找工作，找工期間會提供您餐食，只要您肯作。人只要活著，就有希望，加油」。

有熱心網友26日找到該名女子表示，「在中和捷運站的家樂福外面看到這位女士，就去家樂福買一些營養的物資跟救助金給她。看她一直在哭，我也很難過，承諾下禮拜會再去看她。她說一月初社會局有安排她去蘆洲工作」。新北議員金瑞龍也在文章下方留言，「我請警方現在過去並請社會局來協助幫忙」。

▼有好心網友先送了一些物資給女子。（圖／翻攝我是中和人臉書）

