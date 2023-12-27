「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆　一路旺到2024

▲4星座將在農曆年底前迎來大翻身。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

農曆年前，一片振奮的氛圍籠罩著大地，在經歷一年的波折與挑戰後，塔羅牌老師艾菲爾表示，4星座將在農曆年前迎來大轉機，這是個翻轉命運的時刻，職場耐出現轉捩點，事業運旺到爆棚，收入會大幅增加，賺得盆滿缽滿。請同時參考太陽、上升星座。

●第四名 天秤座：局勢好轉、前途光明

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天秤座的你在過去的一年中，可能面臨了一些工作上的變化或衝突，讓你感到困惑和不安。但在農曆年前，你將會找到一個平衡點，你的工作環境或關係將會改善，讓你有更多的和諧與穩定。你也會有一些新的想法或計劃，讓你有更多的創新和動力。你的事業將會有一個穩定的發展，讓你有更多的成長與收穫。你將會感到放心和快樂，並且對自己的工作方向更加清晰。

●第三名 獅子座：前景看好、潛力巨大

獅子座的你在過去的一年中，可能表現了自己的才華和領導力，讓你受到了許多人的關注和讚賞。在農曆年前，你將會有更多的機會和挑戰，讓你展現自己的能力和魅力。你的事業將會有一個飛躍，你將會得到更高的職位或更大的責任，讓你有更多的影響力和成就感。你也會有一些合作或競爭的對手，讓你更刺激、更有進步。你將會感到驕傲和興奮，並且對自己的事業前景充滿信心。

●第二名 射手座：財源滾滾、止跌回升

射手座的你在過去的一年中，可能遭遇了一些財務上的問題或損失，讓你感到焦慮和不安。但在農曆年前，你將會有一個轉機，你的收入將會增加，你的支出將會減少，你的財務狀況將會好轉。你也會有一些投資或創業的機會，讓你有更多的財富來源和儲蓄。你將會感到輕鬆和開心，並且對自己的財務管理更有信心。

●第一名、水瓶座：撥雲見日、豁然開朗

水瓶座的你在過去的一年中，可能遇到了許多工作上的挑戰和困難，讓你感到壓力和沮喪。但在農曆年前，你將會看到一線曙光，你的努力和創意將會得到認可和回報，你的事業將會進入一個新的階段，讓你有更多的發展空間和機會。你也會遇到一些有幫助的人或組織，讓你的工作更順利、更有效率。你將會感到自信和滿足，並且對未來充滿期待。

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