快訊／遊客注意！台南2夜市「停業一個月」　時間曝光

▲大東夜市因經營權之爭，分裂為大東夜市及大東東夜市，但卻未取得合法夜市營業許可。（圖／台南市政府提供）

記者閔文昱／綜合報導

台南市知名「大東夜市」因台南市政府重新標租，造成經營業者分成原「大東夜市」及新的「大東東夜市」，但日前傳出未取得合法夜市營業許可，遭台南市市場處同時開罰。而2夜市今（26日）也宣布，為取得夜市許可，將停業一個月，時間預計從明年1月3日起至明年2月1日為止。

台南市市場處今年9月指出，業者還沒取得夜市設置許可，大東夜市與大東東夜市陸續開業，因範圍、攤商位置、租金均有變動，法理上得視為新事件，依「台南市攤販管理自治條例」規定屬於未取得設置許可的新夜市，不得營業。倘業者違規營業，將以新夜市非法營業態樣論處，分開稽查、各自開罰，經開罰無法達成行政目的時，不排除斷水斷電，呼籲大東、大東東夜市經營團隊，盡速依自治條例取得設置許可，以免影響攤商的生計。

據了解，台南市知名大東夜市是經營20多年的夜市，原有700多攤商，由大東市經營團隊向市農會租地經營，因市府取回3分之2土地重新標租，造成3分之2土地被另一經營團隊「大東東夜市」標走，原租市農會土地的大東夜市經營團路隊只剩下3分之1，242席1百多攤商。