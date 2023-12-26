再1年就要退休！賴清德前導警官疑天冷猝死　2子繼承衣缽從警

▲保六總隊警官隊警務員，在26日上午8時許遭人發現陳屍備勤寢室。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署保安警察第六總隊警官隊1名警務員，26日上午被人發現陳屍在備勤寢室內的桌上，右手上還拿一串佛珠，警方初步了解，因警務員有心血管疾病，可能因早起念經時身體不適突然猝死，據了解，該名警務員在明年（2024）11月屆齡，預計在2025年1月退休。

警方調查，58歲的葉姓警務員，在保六總隊第一警官大隊服務29年，平時擔任副總統賴清德維安狀況，主要以蒞臨場所的先遣部隊為主，負責先到會場勘查地形以防有人放置危害副總統安危的物品，工作上相當盡責，但在26日上午8時許，被人發現猝死趴在備勤寢室的桌上。

警方指出，2線2星的葉姓警務員，在1986年警專警員班113期滿畢業後，在保二總隊擔任警員，於1988年調任北市保安警察大隊，接著1994年插班考上警大，1996年由警察大學二技班畢業後，就分發保六總隊第一警官大隊服務至今38年。

據悉，葉姓警務員平時與家人住在台北，妻子在輔仁大學擔任會計，2人育有3名子女，2個兒子分別在基隆市政府警察局、保安警察第一總隊擔任警員，女兒則在母親任職的輔仁大學念書，警方也通知家屬，家屬得知消息也相當難過，後續將交由家屬處理後事。