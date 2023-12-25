林秉樞犯行+1！逼前女友裸跪判拘50天定讞　輕判理由：常捐助弱勢

▲林秉樞因對時任女友立委高嘉瑜施暴被判刑定讞，正在坐牢。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

男子林秉樞前年（2021年）與民進黨立委高嘉瑜交往期間對她動粗，被依8項罪名共13罪判刑2年10月定讞，其中2年2月徒刑雖得易科罰金，但檢方指林男家暴徐姓前女友被判拘役40天定讞不到1個月就再犯，且犯案手法相仿，不僅命林男入監服刑，還查出林男當年另逼徐女脫光下跪道歉加以錄影，再起訴林男涉犯強制等罪嫌，新北地院審酌林男「平日對於弱勢團體多次捐款回饋社會」等因素，日前判處拘役50天定讞。

高嘉瑜2在021年11月間，遭當時男友林秉樞（現年43歲）軟禁在新北市板橋區1家旅館軟禁爆打，她帶傷挺身揭發林男一連串暴行並提告，引起不少人關切聲援，檢警迅速拘提林男、聲押獲准，最後起訴林男涉犯傷害等8項罪嫌，一審將林男所犯竊錄等12罪合併判刑2年2月、得易科罰金79萬元，傷害罪判刑8月須入監。

▲立委高嘉瑜（中）遭林秉樞施暴後，在新北地院一審時首度出庭正面對決「惡魔情人」。（資料照／記者黃哲民攝）

高院二審今年（2023年）7月駁回林秉樞上訴、維持一審判決，因檢方和林男都沒對二審判決上訴而定讞，林男在一審審理期間交保80萬元之前，被羈押226天，抵扣傷害罪8月徒刑至少還需坐牢14天，但檢方不准林男易科罰金2年2月徒刑，今年10月6日將報到準備繳錢的林男直接送去服刑。

檢方所持理由為林秉樞對高嘉瑜施暴前不到1個月，才因先前施暴徐姓前女友被依恐嚇危害安全罪判處拘役40天、緩刑2年，於2021年10月14日定讞。林男在該案是於2020年8月和徐女交往期間懷疑對方劈腿，狂傳訊息給徐女揚言「我要整死妳」、「妳信不信我讓妳消失？我不是開玩笑喔。妳消失，妳小孩沒有媽媽喔。妳消失就沒了，就句點喔」、「我還會殺妳小朋友喔」等語。

檢方認為林秉樞未因徐女案獲緩刑而知所收斂，且分別施暴徐女和高嘉瑜的手法類似、並非僅偶發1次，慣常以暴力、脅迫手段及利用交往期間拍攝的私密影像為工具對女性犯罪，可見毫無警惕悔悟之心，「藐視法紀之心態實屬惡劣」，加上高嘉瑜因林男犯行蒙受極為深沉的恐懼、不安等負面情緒，所以不准他易科罰金。

▲林秉樞施暴立委高嘉瑜事件爆發後，頻被起底過往生活細節。（資料照／翻攝徐巧芯臉書）

林秉樞不服檢方的裁定，提起聲明異議。新北院採納檢方主張，認為易科罰金顯不足以使林男徹底悔悟，還可能使林男更加有恃無恐，產生「只要有錢繳納罰金，即可恣意犯罪而不用坐牢」的偏差觀念，無法達到預防再犯的矯正效果，林男雖聲稱身罹疾病，但在監所也可就診，今年10月底駁回林男的聲明異議。

而林男在高嘉瑜案二審審理期間，突然聲請發還他2020年在徐女案被查扣的手機，新北地檢署認為事有蹊蹺，再度勘驗手機並聯繫女方說明，赫然發現手機裡竟藏有徐女遭林男強拍的裸照，且徐女證稱林男當時更揚言散布她的不雅影片。林男到案對此認罪，再被檢方起訴涉犯強制等罪嫌，林男恐嚇徐女案的緩刑，今年9月已被法官裁定撤銷。

本案一審判林秉樞拘役50天，並採納檢方建議宣告沒收這支手機，徐女上訴請求法官考量林男這次還沒跟她和解、應加重改判。新北院二審認為，林男本案逼徐女脫光下跪道歉並錄影，動機為感情糾紛而非意圖產生性慾猥褻，加上林男在前案賠償徐女10萬元和解，審酌林男「平日對於弱勢團體多次捐款回饋社會」等因素，日前駁回上訴、維持一審判決定讞。