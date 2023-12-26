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社會 社會焦點 保障人權

立委候選人竟是性騷累犯　太陽花學運舔男大學生：你讓我X了

圖、文 ／CTWANT

山地原民立委候選人林世偉二度征戰立委卻被控涉嫌性騷，林世偉則在自己的抖音平台怒嗆指控遭他性騷的當事人，「一定會對你提告，除了妨害名譽外還要告你違反選罷法！」但隨著話題在網路上延燒，也有網友跳出來表示，林世偉涉嫌性騷早就不是第一次。

阿明驚覺自己遭林世偉性騷，事後林世偉還不斷傳送自己於抖音拍攝的短影音給阿明。（圖／李宗明攝）

▲阿明驚覺自己遭林世偉性騷，事後林世偉還不斷傳送自己於抖音拍攝的短影音給阿明。（圖／CTWANT提供，下同）

66歲山地原住民族立委候選人林世偉，自稱為新竹尖石鄉水田部落泰雅族藝術家，投身社會運動20多年，以油畫藝術創作維生，去年他將一幅泰雅族紋面老人的畫作以150萬美金賣給美國富豪收藏家；他也分別曾在2016年與2022年投入山地原住民族立委選舉與9合1新竹縣議員選舉，拿下2247票與1500多票。林世偉以抖音記錄自己的生活，其中一支帳號吸引3.5萬人追蹤，單支影片觀看紀錄突破百萬流量。

林世偉於立委候選人號次抽籤時，當眾掀起薄長裙露出裡面的紅內褲。（圖／攝自社會事影音）

▲林世偉於立委候選人號次抽籤時，當眾掀起薄長裙露出裡面的紅內褲。

不過林世偉行事風格頗具爭議，其上傳的短影音多為露出紅內褲在大街跳舞，或與網友酸民叫囂飆罵髒話等影片，更因為其16日在原住民族立委政見高峰會上，飆罵中華民國政府是王八蛋引發網友熱議，將林世偉的片段製作成多個謎因梗圖；而12月20日立委候選人號次抽籤，林世偉在抽到1號後隨即掀起薄長裙露出紅色內褲，遭到選務人員急忙制止。

一名30歲的A網友表示，他是在看到林世偉在政見發表會上的言論，進而看到林世偉捲進性騷事件後，才猛然想起自己曾在2014年太陽花學運期間，曾遭到林世偉性騷。

A網友指出，太陽花學運時他非常熱衷參與學運，因此和同樣關注原民議題、參與社會運動的林世偉於青島東路上認識。他回憶表示，本身是學舞蹈的，林世偉在得知後，也以同樣身為藝術家的身分向他攀談，並表示自己是很厲害的藝術家。有一次參與完學運準備搭乘捷運返回學校，林世偉先表示要「陪你一起去捷運」。接著說要看他的手，卻在下一秒拿起他的手並伸出舌頭，對他的手舔了2下，隨後更靠近他的臉表示要跟他說一個「秘密」，就沿著下巴舔至他的耳根，讓他傻在原地。

在A網友還沒反應過來時，林世偉竟對他表示，「你讓我X了、你讓我好興奮」，並以下體在A網友左大腿上摩擦，讓他嚇到將林世偉推開。事後他大腦一片空白，在返回學校的途中默默流淚，「不敢相信男生也會受到性騷擾」，而被舔的地方至今還是會覺得「麻麻的」，不斷想要刷洗乾淨，就算已時隔9年，但當下被性騷的畫面仍會不斷重播，且清楚記得林世偉看著他的那種「慾望眼神」。

 從林世偉個人的抖音版面上幾乎全是他穿著內褲熱舞的畫面。（圖／翻攝自抖音林世偉藝術家）

▲從林世偉個人的抖音版面上幾乎全是他穿著內褲熱舞的畫面。

面對相關指控，林世偉則反駁怒批是惡人先告狀，如果對方真的有證據就拿出來提告，而且他自己是做人權做社會運動的，根本不會做這種事。如今選戰只剩不到一個月，卻陸續有人在各大媒體指出遭到他性騷擾，「到底有何居心？」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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