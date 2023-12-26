立委候選人竟是性騷累犯　太陽花學運舔男大學生：你讓我X了

A網友指出，太陽花學運時他非常熱衷參與學運，因此和同樣關注原民議題、參與社會運動的林世偉於青島東路上認識。他回憶表示，本身是學舞蹈的，林世偉在得知後，也以同樣身為藝術家的身分向他攀談，並表示自己是很厲害的藝術家。有一次參與完學運準備搭乘捷運返回學校，林世偉先表示要「陪你一起去捷運」。接著說要看他的手，卻在下一秒拿起他的手並伸出舌頭，對他的手舔了2下，隨後更靠近他的臉表示要跟他說一個「秘密」，就沿著下巴舔至他的耳根，讓他傻在原地。
在A網友還沒反應過來時，林世偉竟對他表示，「你讓我X了、你讓我好興奮」，並以下體在A網友左大腿上摩擦，讓他嚇到將林世偉推開。事後他大腦一片空白，在返回學校的途中默默流淚，「不敢相信男生也會受到性騷擾」，而被舔的地方至今還是會覺得「麻麻的」，不斷想要刷洗乾淨，就算已時隔9年，但當下被性騷的畫面仍會不斷重播，且清楚記得林世偉看著他的那種「慾望眼神」。
▲從林世偉個人的抖音版面上幾乎全是他穿著內褲熱舞的畫面。
面對相關指控，林世偉則反駁怒批是惡人先告狀，如果對方真的有證據就拿出來提告，而且他自己是做人權做社會運動的，根本不會做這種事。如今選戰只剩不到一個月，卻陸續有人在各大媒體指出遭到他性騷擾，「到底有何居心？」
◎尊重身體自主權，請撥打113、110
◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工
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