富商假交易掏空！　3萬人股票變廢紙

▲檢方日前因台光假交易案起訴富商陳萬添，但受害股東質疑是抓小放大。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

爭議富商陳萬添近年相當低調，鮮少出現在新聞版面，最近卻因台光公司假交易案，遭檢方以違反《商業會計法》等輕罪起訴，本月初開庭時，陳雖認罪爭取緩刑，但前台光大股東鄭楠興及其他自救會成員卻在庭外拉布條抗議，痛批陳意圖掏空台光，還讓近3萬股民手中的股票變成廢紙，涉嫌《證券交易法》中的特別背信重罪，呼籲檢方依法追究，不要因為陳的政商背景抓小放大。

▲金山財神廟前董事長鄭楠興（中）與受害股東代表在法院外拉布條，籲請法官對陳萬添從重量刑。

曾擔任金山財神廟董事長、台光公司副董事長的鄭楠興告訴本刊，1990年台光董事長王邦彥因涉嫌掏空公司19億元下台，他透過管道找人接手，希望台光能起死回生，後來透過影視大亨許安進介紹，跟富商陳萬添搭上線。

由於當時陳萬添入股的南港輪胎、浩騰公司股價表現都很亮眼，讓鄭楠興對陳很有信心，沒想到卻讓鄭後悔莫及。

鄭楠興氣憤地說：「陳萬添接手1、2個月後，可能是發現台光資產很多，竟然在資金還沒到位的情況下，直接召開董事會，以低價稀釋我的股權比例，正式取得經營權，然後就開始計畫將台光的股票下市。」，後來不僅讓鄭損失3億元，也讓近3萬股民手中的股票瞬間變成廢紙。

▲台光以製作旭光牌燈具聞名，但經歷多次掏空爭議後，如今商標權已易主。

向檢方舉發陳萬添的另一名台光前董事長李福禕也告訴本刊，原本台光的資產將近50億元，但大部分被債權人聲請假扣押，想要處理都得經過法院分配，可能陳也沒想到東扣西扣會差那麼多，所以才另外成立花鰻公司，想藉由假交易讓台光的剩餘資產回到自己的投資公司。

至於為何會和陳萬添翻臉？李福禕氣憤地說：「我幫陳處理過許多投資糾紛，甚至之前他搶奪中福紡織經營權失利，要我配合威嚇對方買回股票，我也都照做，沒想到他卻過河拆橋！」

本刊調查，陳萬添為「柏泰園企業」創辦人，曾任中華民國警察之友總會副理事長，一度被視為國民黨的重要金主，政商、檢警關係良好，2012年因兒子與友人拿穢物潑灑街友、自拍上傳，鬧出風波，才以「潑糞少年」之父的身分登上媒體版面，後來再被報導，幾乎都是因涉嫌掏空公司，此外，太陽花女王劉喬安也曾指控被陳逼債，才會下海賣淫，爭議不斷。

▲陳萬添等3人本月初開庭時皆認罪，並想爭取緩刑輕判，讓鄭楠興等股東感到不滿。

針對指控，本刊致電網路上所示的柏泰園聯繫號碼，但市話無人接聽、手機則已易主，電信公司亦無其他相關登記，故至截稿前未獲回應。

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