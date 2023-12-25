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青年返鄉投票「車資只要113元」！提供近千名額　青民協募資達標

▲青民協宣布募資達標，預計送近千名青年返鄉投票。（圖／記者楊惠琪攝）

▲青民協宣布募資達標，預計送近千名青年返鄉投票。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

2024總統大選投票日倒數，台灣青年民主協會發起「這次，我們不改天—2024青年民主返鄉列車」募資計畫，降低青年返鄉投票成本，今舉辦募資活動達標記者會，宣布已募集67萬元，可提供近千個名額，只需要支付113元，即可以搭乘專車、離島航班返鄉投票。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，據中選會統計，本次總統副總統選舉首投族達102萬人，其中青年人口占比並非少數，從過去幾次總統大選投票率來看，青年投票率約僅5到6成，主要是青年因就學或就業等因素離鄉背井，加上經濟限制，因此許多青年無法在大選投票時往返家鄉，「發起群眾募資，就是希望降低返鄉投票成本，讓更多青年可以回家投票，為自己的未來做出選擇。」

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張育萌指出，延續過去2018及2020年的計畫，以「線上募資」方式推出「青年民主返鄉列車」，20至35歲的青年只需要支付113元，即可以搭乘專車返鄉投票，讓經濟問題不會阻礙青年返鄉投票。

張育萌說，目前總募資人數近1200人，募資金額達67萬元，預計發起31班車次、高雄—澎湖船票以及飛往金門的機票，現已售出超過700個座位；機票已經售罄，船票仍有少數座位。預計從10所大專院校以及各縣市火車站發車，全程共有27個站點可上、下車，超過40間大專院校學生會協助辦理。

張育萌說，目前募資仍在持續中，預計到12月29日截止，若募資金額達70萬，將加開3個路線；達80萬則增開10個路線，並優先加開東部路線，並增加南部回北部的車次。返鄉專車購票資訊與募資資訊可上網查詢

中國文化大學學生會的權益部長王品茵表示，動輒1000到2000元的車資，對於大學生來說，是非常龐大的花費，大部分青年都不是居住在自己的戶籍地，「連返鄉都要計算回家的時間跟成本符不符合CP值，聽起來很荒謬。」

台學聯中區辦公室主任、中正大學的學生蔡璟鴻表示，經濟、時間等成本因素，是阻礙青年參政的最大城牆，導致青年投票率低於其他年齡層，也讓候選人提出的政策容易忽略青年選民。 

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