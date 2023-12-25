短裙正妹「淪乞丐」牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月　警救助被拒

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多名網友近日發文稱，深圳龍崗區布吉街道有一名年輕女孩流浪近2、3個月，這名女孩衣著單薄，牙齒全部脫落，手腳起皮，每當有人經過就會大喊大叫。曝光照片顯示，女孩一頭長髮，長相清秀氣質，皮膚白皙。目前，在各方幫助下，該女子已於12月20日晚安全返回家鄉。

▲深圳一女孩流浪多日牙齒掉光。（圖／翻攝自影片）

據《正觀新聞》報導，近日，有網友反映，在深圳市龍崗區布吉街道，有一名牙齒脫落、衣著單薄的女子提著行李箱，在街頭流浪。

網友發布的帖文顯示，流浪女子手腳起皮、牙齒脫落坐在街頭，身邊放著一個行李箱和一些雜物。該女子精神疑似不正常，有時會大喊大叫。有網友表示，早在今年10月已經有人看到該女子在布吉街道流浪，此外，還有網友在阪田街道看到過她的身影。

12月22日，布吉派出所工作人員表示，已經記錄反映的情況，之後會有回覆。該所還回應媒體稱，警方已和這名流浪女子有過接觸，但女子稱自己不願意接受社會救助。

▲爆料貼文。（圖／翻攝自影片）

龍崗區婦聯工作人員表示，該會已對流浪女子介入救助，「她前期比較拒絕我們提供的幫助，我們給她一些吃的喝的，也幫她安排住宿，但她都比較抵觸。」工作人員表示，該女子並非深圳人。

針對貼文反映的問題，龍崗區民政局會同布吉街道第一時間對該女子進行了救助，向其提供了食物、飲水以及棉被、棉大衣等禦寒物資。在各方幫助下，該女子已於12月20日晚安全返回原籍地。