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中國防疫專家質疑口罩令　官方稱科學精準指導公眾

▲▼防疫戴口罩勤洗手。（圖／CFP）

▲專家認為長期戴口罩可能降低免疫力。（圖／CFP）

文／中央社台北24日電

中國呼吸道疾病嚴峻，防疫專家鍾南山指長期戴口罩會降低免疫力，中國國家疾控中心今天則表示，官方口罩指引區分了疫情高發和常態化不同時期作法，更加科學精準地指導了公眾。

中國呼吸道疾病疫情嚴峻，多種疾病同時流行之際，中國官方12月9日發布口罩指引，要求前往醫療機構以及脆弱人群集中場所戴口罩，並建議民眾搭乘公共交通工具、進入人員密集場所戴口罩。

隨後，中國工程院院士鍾南山22日表示，長期戴口罩也會使得自身免疫系統無法正常發揮作用，也削弱了抵禦疾病的能力。「除非出現病毒大流行的時期，或者前往人群聚集的地方，否則不是特別主張長期戴口罩」，此項說法引起討論。

▼中國工程院院士鍾南山。

▲中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，中國國家衛健委今天舉行呼吸道疾病記者會，重申公眾在乘坐地鐵、公車、飛機、火車等公共交通工具出行期間，建議要科學佩戴口罩，並且要及時洗手或手消毒，做好旅途中的個人防護。

陸媒提問專家說不倡導公眾長期佩戴口罩，這個說法引起了大家的關注，詢問官方回應。

中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌表示，中國官方最新公布的預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引，指引中聚焦了公眾的生活、工作、學習等密切相關的常見情形和場景。

彭質斌指，官方口罩指引區分了疫情高發和常態化等不同的時期，針對重點機構、重點人群、重點場所等，分別提出了應佩戴口罩、建議佩戴口罩、建議不佩戴口罩等相應的分類建議，強調認為「更加科學精準地指導了公眾佩戴口罩」，在保證防控效果的基礎上，盡量減少了對公眾生產生活的影響。

▲▼防疫物資,口罩,退燒藥。（圖／CFP）

依據中國官方最新口罩指引，應佩戴口罩的情形或場景包括呼吸道傳染病感染者前往室內公共場所或與他人近距離接觸（距離小於1公尺）時。其次是出現發燒、咳嗽等症狀者前往室內公共場所或與他人近距離接觸時。

第三是前往醫療機構就診、陪診、陪護、探視時。第四是呼吸道傳染病高發期間，外來人員進入養老機構、社會福利機構、托幼機構等脆弱人群集中場所時。第五則是呼吸道傳染病高發期間，養老機構、社會福利機構、托幼機構等重點機構的醫護、餐飲、保潔、保安等公共服務人員工作期間。

指引表示，呼吸道傳染病患者或呼吸道傳染病症狀者建議佩戴N95或KN95等防護口罩（無呼吸閥）或醫用防護口罩。

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