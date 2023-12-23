快訊／合歡山披銀裝！上山限加掛雪鏈通行　追雪民眾樂堆「雪鴨」

▲合歡山下雪。（圖／民眾黃先生提供）

記者高堂堯、陳韻如／綜合報導

寒流持續發威！氣象署針對14縣市發佈低溫特報，而今(23日)清晨合歡山已開始下雪，道路已被白雪覆蓋，還有民眾特地上山賞雪，並在車頂上用雪做出一隻隻可愛的小鴨，整個雪白美景映入眼簾，也讓追雪族十分興奮。

合歡山今日清晨開始下雪，整個山區披上雪白銀裝，景色美不勝收，吸引不少民眾上山賞選。

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▲道路全被白雪覆蓋。（圖／民眾黃先生提供）

對此，公路局一早也發布交管消息，台14甲線翠峰至大禹嶺路段（18k~41.5k）昨(22)夜實施預警性封閉，將於今（23）晨7時解除恢復交通。惟經派員檢視路況，前管制路段其中武嶺至松雪樓(31k~33K)結冰未融限加掛雪鏈通行，請用路人注意交維警示並小心慢行。

公路局提醒，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依2024年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

籲請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況，交通部公路局祝您行車安全。