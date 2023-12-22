再度同框侯友宜！民進黨黃文峯發加油棒力挺　「政治一時、做人永遠」

記者崔至雲／嘉義報導

國民黨總統候選人侯友宜今（22日）回到嘉義掃街拜票，下午車掃地點從朴子高明寺開跑，民進黨籍前省諮議員黃文峯與太太到場支持外，也自製加油棒發給現場支持者。黃文峯受訪時表示，「他是我國小、國中同學，也是鄰居，政治是一時的、做人是永遠的，所以我是絕對知道無論怎樣絕對要站出來相挺。」。

▲前民進黨省諮議員黃文峯（紅圈者）力挺侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



侯友宜在今年７月掃街拜票時，黃文峯及他女兒、民進黨縣議員黃嫈珺就到場支持，當時民進黨中評會揚言黨紀處分，今日又出來力挺，媒體問，就是已經確定要來挺侯了嗎？ 黃文峯回，「對啊」；媒體問，地方上有多一些壓力嗎？ 黃說，沒有壓力；被問到為什麼會想要挺侯？ 黃說，他們是國小、國中同學，也是鄰居，「政治是一時的、做人是永遠的，所以我是絕對知道無論怎樣絕對要站出來相挺」。

媒體也問到，有覺得侯什麼政見是非常喜歡的？ 黃說，現在這三組候選人，他感覺侯有能力、魄力、協調力，他面對兩岸問題，他真的有能力跟他解決台灣目前跟對岸這種處境，只有他能解決。

至於是否擔心民進黨會不開心？黃回，「我尊重民進黨的決定，怎樣處理我們夫妻都尊重，尊重黨意」。

▲前民進黨省諮議員黃文峯與太太前嘉義縣朴子市長黃麗貞，現身力挺小時候的同學侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

黃文峯太太也進一步說明，侯友宜他是朴子人，是他先生的好鄰居，朴子400年來，從荷蘭統治台南到現在，第一個總統候選人是朴子人。每年過年過節，侯友宜也回到朴子，不是說為了選舉，才回到自己的故鄉，這樣有情有義的人，是受到大家的肯定。

黃文峯太太也強調，相信說朴子人大家會大團結，不分黨派，嘉義人支持自己人，這是很重要的，這是做人的原則。今天她支持自己故鄉的人，受到民進黨給他處分，他也尊重黨意，至於女兒、民進黨嘉義縣議員黃嫈珺，因為她是一個成年人，他們也都尊重。她說，侯友宜回到自己人故鄉，大家只想讓他在故鄉，得到故鄉人的一個溫度，自己人挺自己人，朴子人大團結，人親土親，相信侯友宜當總統，可以愛自己的鄉親，大家也知道說現在台灣跟大陸兩岸，一定要和平，才不會有戰爭，大家希望經濟可以更好，人民的生活可以提升，所以這是他支持侯的原因。

▲▼ 前民進黨省諮議員黃文峯自製加油棒，力挺同學侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



