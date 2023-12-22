23歲妹肚子一天天隆起...激似懷雙胞胎孕婦！醫驚見「21公斤腫瘤」

▲23歲女子莫名大肚。（圖／攝自新聞晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

福州23歲林姓女子今年才23歲，未婚未孕的她肚子卻比懷足月雙胞胎的孕婦肚子還要大，甚至快要撐破，經不住旁人異樣的眼光，她這才選擇了就醫。結果，醫生發現她的腹腔裡藏著一大一小「姐妹瘤」，其中較大的一顆臉盆大足足有21公斤，將腹部器官擠得全都移位。

據《新聞晨報》報導，醫生表示，林女肚子變大的過程十分緩慢，由於無腹痛、腹脹等症狀，她便把肚子的隆起歸結於下腹部的肥胖贅肉。沒成想，醫生通過CT檢查，竟在她的肚子裡發現了腫瘤。

醫生表示，林女腹中的腫瘤分別從她的雙側卵巢長出，其中大腫瘤的最大直徑可達45公分。經過病理分析，此腫瘤為良惡交界性質，在臨床上實屬罕見。

由此可見，手術充滿風險，腫瘤一旦取出，將會造成體內血流量的大幅波動，威脅病人的生命。如何最大限度地縮小切口、盡可能將腫瘤周邊臟器保護好，並保留生育功能，成了醫生面臨的難題。

醫生表示，「我們準備一個無菌的沙袋，等這個腫瘤都拿出來以後，將沙袋放在上腹部，壓迫她的下腔靜脈，使她回心血量減少。」除此之外，醫生在手術中發現，該腫瘤並非實心，內部是大量的液體。

根據這項特性，醫生們找到了手術成功的關鍵。醫生說，「我們只做下腹部的切口，然後用一個穿刺器向腫瘤裡面穿，把裡面的水放出來，使腫瘤縮小以後把這個腫瘤慢慢取出來，然後把另外一側的腫瘤完整剝離掉，再把剩下卵巢保留下來。」

▲抽出的液體。（圖／攝自新聞晨報）

醫生們透過穿刺抽出的腫瘤囊液竟達1萬5千毫升，相當於盛滿30個500百毫升的寶特瓶，有15公斤重。讓醫生驚訝的是，最終切出的腫瘤還有6公斤。也就是說，這顆腫瘤重達21公斤。

醫生提醒，卵巢腫瘤目前具體的病因還不是很清楚，但是其中有一類跟遺傳有一定的關係。卵巢腫瘤絕大部分還都是良性的，但有少數可能是惡性的，婦科最常見的是子宮內膜癌、子宮頸癌、卵巢癌。

醫生指出，卵巢腫瘤在各種年齡都有發現，且不限於已生育女性。由於卵巢位於骨盆腔深部，早期病變不易發現。不少女性在異常子宮出血、腹脹腹痛、腹圍增大等症狀時才來就診，此時已錯過了最佳治療期。