驗尿竟放陽光曝曬！英17歲男「神經內分泌腫瘤」　遭誤診7年死亡

▲英國17歲少年7年間常跑醫院門診，換過很多不同醫生，卻沒人發現尿檢過程的疏失或體內長出腫瘤的跡象。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國伯明罕一名17歲少年2021年9月被宣布死亡，調查結果直到本月7日才被媒體曝光，證明他死於一種副神經節瘤造成的腎上腺素危象。驗屍官表示，醫院在長達7年間的多次診療中都沒有發現少年體內的腫瘤，且腫瘤只需透過尿液檢查就可以查出，但醫院在尿檢過程有疏失，包含將受檢樣本暴露於直射陽光下等。

根據每日郵報報導，2013年當時年僅9歲的亞里（Adam Ali）第一次前往伯明罕兒童醫院（Birmingham Children's Hospital）急診，因為他患有頭痛和高血壓，當時被送進加護病房接受治療與數次檢查，包含後續連三年進行尿檢。但當局啟動死亡調查發現，尿液樣本每一次都沒有經過實驗室處理，甚至被暴露在直射陽光下、沒有放置在裝有酸的瓶中、尿量不足等問題。

然而，臨床負責人檢查紀錄時都「假設」尿檢結果正常，且自從2015年過後，儘管亞里持續有高血壓問題，並且多次回門診追蹤，但都沒有再次進行尿檢。再加上亞里7年間換了「很多不同的醫生」，不斷轉診，卻沒有人發現錯誤，也沒有人再去深究他的病情是否與副神經節瘤（paraganglioma）有關，或做進一步檢查。

Damning inquest told there was 'neglect' by hospital after the sudden death of much-loved teenager Adam Ali 'whose treatable tumour lay undetected for seven years https://t.co/yZObM4Nfig — Birmingham Live (@birmingham_live) December 10, 2023

直到2021年9月18日，亞里在祖父母家中看球賽時出現背痛與嘔吐症狀，被送往伯明罕伊莉莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital Birmingham），病情迅速惡化，17歲的亞里最終在隔天凌晨被宣告死亡。

資深驗屍官亨特（Louise Hunt）7日在法庭聽證會上表示，醫院的疏忽導致了亞里的死亡，尤其沒有進行後續檢查是「對亞里醫療上的嚴重失敗」，若確實進行尿檢很有可能及早檢查出副神經節瘤，他就會活到現在。