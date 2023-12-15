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社會 社會焦點 保障人權

人夫叫到府按摩要屁股翹的　妻見「上下影片」氣炸

記者黃翊婷／台北報導

黃姓人夫被指控在2021年8月至2022年3月間瞞著妻子進行4次性交易，今年3月甚至叫來小姐到府按摩，並強調要瘦的、屁股翹、小小的，結果被妻子抓包，連兩人在床上「上上下下」的影片也隨之曝光。台北地院法官審理後，判黃男應賠償妻子5萬元，全案仍可上訴。

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲黃妻抓包丈夫以按摩的名義進行性交易。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

黃妻在判決書中主張，和丈夫已經結婚6年，丈夫卻從2017年起長期透過LINE向一名暱稱「香香」的不知名人士洽談性交易，目前已知2021年8月至2022年3月間共有4次，今年3月丈夫甚至直接把小姐帶回家，並在家中床上進行口交，種種行為嚴重侵害她的配偶身分法益，且情節重大，憤而決定提告求償100萬元。

黃男則辯稱，LINE的對話都是私人對話，妻子非法取得，不能當作證據，況且他只是在與一般按摩店人士洽談按摩事宜，並前往一般按摩店按摩，與性交易無關；再者，妻子主張他帶小姐回家口交，但那只是到府按摩服務而已，他並未做出踰矩行為。

不過，台北地院法官認為，假如黃男與香香聊天只是為了洽談按摩事宜，當對方詢問偏好類型時，他為何要強調「瘦的、屁股翹、小小的」等女性身材特徵，而不是師傅的按摩技巧；此外，兩人在對話中還提及「點台」、「外出」等坊間色情業者與消費者間常用的暗語，他自己也承認有在2022年5月5日、2023年2月9日前往按摩店消費，並進行半套性交易以解決生理需求，可見香香的確是色情業者。

至於到府按摩的部分，法官指出，在證據影片中，黃男與小姐都在床上，女方臉部極為靠近男方下體，男方下半身也呈現赤裸狀態，但一般女按摩師為了避免爭議，並不會在服務過程中與客人近距離肢體接觸，更不可能將臉貼近客人的私密部位，因此認定兩人當時就是在口交。

而黃男主張妻子透過非法手段取證的部分，法官表示，黃妻是在使用丈夫手機期間發現異狀，並以私人間的私權訴訟蒐證為目的進行翻拍，取證手段無任何非平和的強烈侵害行為，符合比例原則，取得的證據自然也具有證據能力，考量到黃男這麼做只是為了滿足生理慾望，與一般外遇的狀況不同，最終判他應賠償妻子5萬元較為適當，全案仍可上訴。

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