被分手嗆PO裸照逼女友談判　恐怖男復合不成...先開車撞再倒車輾

▲高雄劉姓男子不滿女友提分手，竟揚言散布她的裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市劉姓男子因不滿葉姓女友提分手，告訴女友自己握有她的裸照和影片，逼女友出來談判，女友被迫見面後兩人又發生口角，葉女憤而下車走人，劉男竟直接開車撞倒葉女，再倒車輾壓，導致葉女重傷差點送命，全案經檢、警偵辦後，檢察官在今（21）日偵結，依殺人未遂罪將劉男起訴。

檢方指出，劉男和葉女原本是同居的男女朋友，但後來個性不合經常口角，感情也逐漸冷淡，葉女於是提出分手，沒想到劉男不甘心，在今年7月14日深夜打電話給葉女，嗆聲「妳不知道我房間有裝攝影機嗎？我這裡有妳的裸照，我再放到網路上給人家看」、「還有妳洗澡出來的，看光光的要不要啊？」、「我要讓妳生不如死」。

葉女心生恐懼，只好答應劉男出來見一面，兩人一見面又在車上大吵，葉女氣到直接下車甩門就走，劉男越想越不爽，竟直接開車把葉女撞倒，然後又倒車輾過，導致葉女多處肋骨骨折、氣血胸、顏面擦挫傷、胸椎骨折，全身傷痕累累，送醫救回一命。

葉女事後報警提告，劉男在警詢時雖坦承有打電話恐嚇，但強調手中沒有對方裸照，也否認是故意撞葉女，而是車子暴衝，但檢察官根據現場的監視器畫面等相關事證，不採信劉男的說詞，偵結依殺人未遂罪將他提起公訴。