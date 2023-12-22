疲勞沒勁用一招恢復能量　按壓「萬能穴位」提神補陽氣

▲資深漢方醫學專家教你透過按壓穴道或熱飲讓身體暖起來。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

氣溫驟降，天氣冷颼颼，又迎來冬至，來碗熱湯圓暖暖身正是時候。在冬天這個季節裡，該如何養好身子為健康打底，《52週身體修復練習》一書作者鈴木知世是資深漢方醫學專家，也是針灸院的院長，每年病患高達三千人，總看診人數更超過三萬人，她在書中就從漢醫理論教大家全面盤點自己的體質，並從身體「活動」和「休息」兩種層面來應對不同季節，提供每月和每週的實際執行計畫，讓健康習慣融入日常生活。

精選書摘

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12月第3週活動

缺乏幹勁時，按壓「萬能穴位」恢復能量

「合谷穴」是促使人體陽氣升發的最佳穴位。當你覺得「身體冷到動不了」、「缺乏動力」、「渴望獲得能量」或「沒有力氣」時，不妨先按摩合谷穴，為自己補氣。

先慢慢按壓一隻手的合谷穴，在按壓的同時配合吐氣，重複做三次。另一隻手也做同樣的動作。

此外，如果按壓時痛感越來越強烈，吐氣也要隨之變深長。按摩合谷穴搭配吐氣，重複做三次，這樣是一組動作。每次以做三組為宜，覺得神清氣爽就可以停止了。

按摩合谷穴的好處不少，例如可促進臉部的血液循環、緩解眼睛疲勞、讓鼻子通暢，還具有美顏的功效、讓人在運動時表現更靈活，恢復視力，甚至還可以調整自律神經功能。

12月第3週休息

插紅花，泡柚子浴，喝柚子蜂蜜茶

本週包含了「冬至」，是一年中日照最短的時期，東方哲學認為此時為「陰極之至」，陰寒已達到極致。但也正是從這時開始，陽氣逐漸增加。

大自然的變化和人體是連動的，古代中國就有「一陽來復」的說法，人們會意識到冬至是陰消陽長轉化的關鍵節氣，陰氣盛極而衰，陽氣回升。日本和中國一樣，也有類似的傳統，在冬至這天會藉由吃南瓜或泡柚子湯，來補充陽氣。

這週讓我們透過在周圍增加一些紅色或能讓人聯想到春天的事物，來補充陽氣，儲備能量吧。

曬太陽也是補充陽氣的好方法。冬天是個需要好好休息的季節，基本上可以盡情享受無所事事的放空時光。

本週的日式生活法，我推薦泡個柚子浴，或是每天喝柚子蜂蜜茶。柚子具有溫熱作用，能讓身體溫暖。另外，因為柚子樹不容易遭受病蟲害，所以幾乎都沒灑農藥。但如果你的皮膚比較敏感，可能會覺得刺痛，還是避免使用為宜。

★本圖、文經時報出版授權，摘自《52週身體修復練習：以黃金比例打造動靜平衡的漢方健康計畫》