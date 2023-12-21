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新店碧潭堰重現生機！「毛蟹洄游」現蹤　35種魚蝦蟹類現身河道

▲▼新北市政府水利局宋局長德仁專題演講「水漾生態共好新店學堂開張」。（圖／水利局提供）

▲▼水利局舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」。（圖／水利局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市政府水利局今 (21) 日舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」，副市長陳純敬及水利局長宋德仁分享近年新北水利建設成果與經驗。宋德仁分享，碧潭堰改善工程經過1002天施工揭開新的篇章，近期還出現，近40年未曾出現的「毛蟹洄游」，且這些毛蟹已連續2年現蹤於新店溪，此外，目前觀測到33種魚類及2種蝦蟹類，讓人相當振奮與感動！

副市長陳純敬表示，這次的成果發表會邀集各界代表，共同集思廣益豐富水漾博物館內涵，展現市府與中央攜手於新店溪河段相關水環境建設之成果。在不久的將來，中央與地方將一貫推動新的建設，逐步實現於你我的家園，親身感受新北河川的完美蛻變。

水利局長宋德仁說，「碧潭堰改善暨周邊環境營造」在經過1002天施工，揭開碧潭地區新的篇章，為新店溪生態友善開啟新的里程碑，尤其出現近40年未曾出現的「毛蟹洄游」，連續2年現蹤於新店溪。毛蟹是新店溪願景萌發的契機，且在碧潭堰完工後，距離勾勒的願景又邁進了一大步。

▲▼新北市政府水利局宋局長德仁專題演講「水漾生態共好新店學堂開張」。（圖／水利局提供）

▲新北市政府水利局宋局長德仁演講。（圖／水利局提供）

國立清華大學生命科學系教授曾晴賢到場參加，他在會中道出新店溪興辦生物廊道事業的始末、新店溪魚類資源保育的重要性、碧潭堰魚道設計的基本概念，以及所囊括的創新性、環境教育意義及生態調查成果作一總述，同時對外發表了碧潭堰魚道使用效益及初步監測成果。

財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會梁世興研究員表示，未來新店溪的水漾博物館結合水安全、水生態、水育樂、水文化，串聯碧潭風景區、碧潭堰、溪州公園與陽光運動園區4大場域，運用既有觀光、硬體及環境資源，鼓勵民眾走入河濱認識生態，其中碧潭風景區和溪州公園爭取到前瞻計畫補助，將進行水環境改善，形塑新店溪流域亮點。

宋德仁補充，碧潭堰施工期間在曾晴賢教授的不吝指導下，完整了碧潭堰的生態友善構想，打造長約132公尺的新店溪最大魚道，在間隔46年後打通新店溪水族溯游生態圈，設置了全國最大的魚道觀察窗，引入國內首見AI智慧魚類辨識系統，目前觀測有33種魚類及2種蝦蟹類，已達周邊物種50%以上均可使用魚道，其生態成果有助於環境教育的推動。

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