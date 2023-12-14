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新店啞鈴弒父案「吳慷仁現身旁聽」　國民法官火力全開明天宣判

▲吳慷仁現身台北地方法院，旁聽啞鈴弒父案開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲啞鈴弒父案密集開庭，吳慷仁報名2天旁聽，日前現身台北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名鍾姓男子今年1月與父親爭執，一氣之下拿啞鈴猛砸對方頭部，導致父親身亡，全案近期由台北地院國民法官法庭密集審理。如今傳聞《我們與惡的距離》將開拍續集，飾演人權律師的金馬影帝吳慷仁，以及編劇呂蒔媛也頻繁到庭旁聽。由於鍾男曾因思覺失調症送醫治療，如何量刑引發關注，預計15日上午宣判。

鍾男（41歲）和父親（78歲）皆罹患思覺失調症，2人都長期在家無法工作，由69歲鍾母當清潔工一肩扛起經濟重擔。今年1月18日傍晚5點多，鍾男回到新店區住處和父親爭吵後，涉持4公斤重的啞鈴狠敲對方頭部，導致父親破血流、倒地不起。

當下鍾男立刻給母親說「父親跌倒了！」鍾母當晚7點多趕回家後，驚見老伴躺在血泊中已無氣息，趕緊報案。經訊問，鍾男承認弒父，還不斷念念有詞地說「父親是撒旦」、「趁他病、要他命」，被依涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌移審，成為北院第2件國民法官參審個案。

▲▼啞鈴弒父的鍾姓男子移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲啞鈴弒父的鍾姓男子移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

鍾男和母親聲請別讓「路人參審」、由職業法官審理就好，但被駁回。本月7日，北院國民法官法庭密集審理此案，也是國民法官參審新制今年施行以來，素人法官須請假參審超過3天且跨周審理的少見狀況。

不過，參審的10名素人法官，發問次數與火力毫不遜色於3位職業法官，不僅反覆詰問鍾男與父親互動、服藥狀況、行兇後心情，也輪番向作證的醫師與鑑定人確認注射精神科的「長效針」是否仍會發病、發病時能否理性思考，如何判斷行兇時是否處於急性發作，以及治療能否恢復正常生活。

▲▼新店發生人倫悲劇，無業兒子拿起啞鈴將父親爆頭打死。（圖／記者游宗樺攝）

▲鍾父遭啞鈴砸死，遺體被運出。（圖／資料照）

鍾母則是頻頻替兒子求情，希望國民法官考量她只剩下一個兒子，讓兒子先監護治療，待出獄後在社會資源的協助下繼續就醫，「我會帶他接觸人群、回饋社會」。至於鍾男，則是不斷重複「殺父非我本意」、很震驚自己犯下這麼嚴重的錯誤，想持咒念佛迴向父親祈求原諒，希望早日出獄陪伴母親「直到生命終結」。

值得一提的是，新科影帝吳慷仁近日也頻頻到場旁聽，除了緊盯辯護律師的表現，也不時低頭抄寫筆記，或與編劇呂蒔媛交換意見。不過，當媒體詢問吳慷仁是否在籌拍《我們與惡的距離》續集？吳慷仁不願多作回應。

▼被問到為何前來旁聽？吳慷仁未多作回應。（圖／記者黃哲民攝）

▲吳慷仁現身台北地方法院，旁聽啞鈴弒父案開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

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