驚悚片！宜蘭車硬闖紅燈　貨車遭撞噴翻覆「原地轉圈」…2人送醫

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路與興泰街口今(21)日下午1時8分發生車禍！22歲葉姓男子駕駛紅色自小客闖紅燈，猛力撞上正在通過路口的宅急便貨車，導致車輛當場翻覆，原地轉了一大圈，警消獲報到場將2名駕駛送醫治療，其中葉男傷勢較重，酒測值待抽血檢驗，詳細肇事原因還有待釐清。

▲紅色轎車路口闖紅燈，撞上左轉貨車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



從影片中可以看見，當時貨車正從興泰街駛出準備左轉，紅色自小客車卻突然出現，直直撞上貨車左側，強大撞擊力使貨車翻覆後撞到停放路邊的白車，再原地轉了一大圈才停下，紅車則是車頭爛毀，滿地碎片，畫面十分驚悚。

蘇澳分局說明，當時葉男沿蘇港路北往南直行，44歲李姓男子駕駛貨車從興泰街左轉往蘇港路，葉男卻闖紅燈通過路口，不慎撞上綠燈左轉的李男，警消到場後將2人分別送往羅東聖母及博愛醫院救治。

初步調查，李男酒測值為0，葉男則因傷勢較重，待醫院抽血檢測，警方呼籲，用路人行經路口時，務必減速慢行、提高警覺，並遵守交通號誌行駛，如駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈，警方可依道路交通管理處罰條例第53條1項，處駕駛人新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。