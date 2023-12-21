北市信義區傳虐殺貓慘案！動保處找到5具貓屍　警逮情侶檔調查

▲北市信義區驚傳情侶檔虐殺5認養貓，動保處緊急將兩人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區驚傳有歹徒虐殺貓咪的惡劣事件！北市動保處證實18日接獲民報案，信義區發現5具疑似遭虐殺死亡的貓咪屍體，動保處人員將貓屍體帶回後將送獸醫鑑定釐清死因，全案因涉及故意虐待傷害動物致死，台北市動保處已經主動通報台北地檢署展開調查。

北市動保處指出，18日晚間接獲民眾通報，和平東路三段某巷弄內發生有飼主虐殺5隻領養寵物貓的重大動物虐待案件，動保員立刻派員至現場蒐證，於通報地點周邊陸續找到5具貓屍，並將貓屍帶回採樣及送檢，據現階段調查顯示，貓隻遭人為虐待致死可能性極大。

信義警方指出：目前已經逮捕涉嫌虐殺5隻貓咪的一對吸毒情侶檔，兩名涉嫌人疑似自今年9月陸續犯案，受害貓隻皆為認養而來，陸續遭虐待致死並棄屍。落網的莊姓女友指控，男友趙男有吸食安非他命習慣，疑有虐待寵物貓死亡情事，警方暫依毒品危害防制條例逮捕涉毒情侶檔，移送台北地檢署，後續虐殺寵物貓案情則交由動保處人員進行釐清。

北市動保處指出：經初步蒐證及調查，實際受害貓隻數量尚無法確認，所涉刑案已於第1時間通報警方，及約談涉案人員，全案於21日移送地檢署偵辦。

北市動保處呼籲，虐待動物致死已涉及刑責，依《動物保護法》25條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。民眾如有發現虐待動物情形，放任不管可能造成動物生命危險，甚至影響社會安全，應立即通報24小時動物保護專線1959，由動保處立即派員處理，以及時拯救動物生命。

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