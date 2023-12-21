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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ECFA部分關稅優惠中止　台化坦言有壓、台塑化稱影響不大

▲台化董座洪福源。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台化董座洪福源。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中國國務院今日宣佈中止ECFA部分石化產品關稅減讓，共有12項產品受影響，對此，台塑集團旗下台化（1326）坦言會有一定程度影響，已有對策努力減輕影響程度；台塑化（6505）則說影響不大。另石化公會表示，對於國內石化產業多少會造成衝擊，影響程度尚須評估，希望政府能積極協商解決。

據大陸官方公布內容，12項產品分別為丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。

台化（1326）表示，有關大陸公告終止ECFA的部分項目，對公司會有一定程度的影響，12項當中主要是對二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER的部分，但公司早有料想到關稅減讓可能有變，已經有一些對策在處理因應，也會想辦法進一步再減輕影響的程度。

台塑化（6505）則表示，以丙烯來說，台塑化2個廠生產丙烯每月產量視客戶需求而定，約16-20萬噸，但現在主要供應國內業者為主，以前每月會有一、兩船送到寧波生產聚丙烯，不過現在台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠，現在已試車，產量會慢開出，影響不大。

另石化工業表示，國內石化產品有近40％都是銷往中國及香港，對於國內石化業者會造成一定程度的衝擊，且這一定不是最後一次，後續可能仍會宣佈取消關稅優惠，希望政府能積極協商處理。

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