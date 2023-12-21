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急凍！首爾今晨跌破體感零下22.3度「以為受困冷凍庫」　出門包緊緊

▲▼南韓迎來最強寒流，首爾國立民俗博物館前的積雪。（圖／達志影像）

▲南韓迎來最強寒流，首爾國立民俗博物館前的積雪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓迎來今年冬季最冷的一波寒流！受到北極冷空氣南下影響，南韓全國白天氣溫幾乎進入「零下圈」，今（21）日早晨首爾體感溫度甚至來到零下22.3度，讓人有受困冷凍庫的錯覺，許多上班族一早穿上厚大衣、戴起毛茸茸的防寒耳罩禦寒，忠清南道沿海與濟州島仍在降雪，強風伴隨下這波寒流並不會太快消退。

根據《韓聯社》，隨著這波北極冷空氣南下影響，南韓迎來今年入冬以來最強一波寒流，截至21日上午8時，首爾的最低氣溫來到零下14.4度、體感溫度下探至零下22.3度，而位於江原道的香爐峰則是今天最低溫，不僅氣溫下探到零下25.3度，甚至體感溫度還來到零下37.7度。

▲▼首爾廣渡口漢江公園被皚皚白雪覆蓋。（圖／達志影像）

▲首爾廣渡口漢江公園被皚皚白雪覆蓋。（圖／達志影像）

至於南韓全國今晨最低溫，江原道鐵原郡為零下16.9度、京畿道東豆川市零下15.9度、仁川廣域市零下13.9度、京畿道水原市零下13.1度、大田廣域市零下12.3度、江原道江陵市零下10.7度、全羅北道全州市零下9.5度、大邱廣域市零下8.6度、光州廣域市零下8.1度、釜山廣域市零下7.4度。

就連最南端的行政區劃－濟州島西歸浦市的氣溫也來到零下1度。

報導指出，儘管南韓這波寒流將會持續至23日，但如今迎來冬季以來最冷的階段，就算白天氣溫回升，也會因為強風的影響而加重這波寒流的存在感，預估截至明（22）日為止將刮起時速55公里（每秒風速15公尺）的強風，尤其在全羅南道西部沿岸、全羅南北道西部沿岸、濟州島、慶尚南北道東側海岸將颳起強風。

▲▼南韓江原道原州市冰公園正形成一道冰牆。（圖／CFP）

▲江原道原州市冰公園正形成一道冰牆。（圖／CFP）

至於忠清南道西部沿海、湖南地方、濟州島則持續降雪，每小時降雪量為1至5公分。截至目前的積雪量，濟州島漢拏山三角峰45.8公分、忠清南道泰安郡31.2公分、全羅北道群山市36.2公分。

今晨極凍的寒冷氣候也讓首爾上班族受不了，路上可以看到「全副武裝」包緊緊、圍圍巾、戴帽子和防寒耳罩、口罩的行人。

一名在永登浦站現身的29歲柳姓民眾表示，「冷到耳朵都快被撕裂了！以為羽絨外套退流行了才把它收起來，但一聽到今天的氣溫只有這樣，才趕緊拿出來穿」；25歲鄭姓上班族表示，「聽到寒流要來，馬上準備起口罩、圍巾、帽子，裡面也有穿內衣，雖然身體顯得厚重，但總比被冷死還要好。」

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