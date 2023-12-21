桃園2024龍潭大池跨年煙火音樂會　220秒煙火迎新年

▲桃園2024龍潭大池跨年煙火音樂會。(圖／文化局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

在2023年即將邁人尾聲，桃園市政府於12月31日跨年夜，舉辦一場精彩壯觀的「2024龍潭大池跨年煙火音樂會」，以桃園市龍潭區著名觀光景點「龍潭大池」為年末舞臺，在今年的最後一刻，綻放「長達220秒」的煙火，點亮龍潭夜空，燦爛迎接嶄新的一年，民眾亦可藉著跨年晚會，夜間走訪龍潭，感受不同的聲光魅力。

市府文化局20日表示，今年跨年活動自12月31日下午時分便拉開序幕，以「龍潭大池西岸水上舞台」為系列展演舞台，各類型表演團體輪番上陣，帶來如同花火般精彩的藝術饗宴。下午3時起，文化局主辦的「奇幻馬戲水岸火舞秀」，邀請到傑出藝文團體「馬戲之門」及「即將成真火舞團」，分別帶來互動式的特技表演與超「燃」火舞匯演，讓年輕世代演出者的創意與活力，陪民眾度過豐富的午後時光。

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晚間7時則有客家局「嗨客慶新年」登場，以莉西雅舞團與在地龍潭宋老師排舞班隊優美的舞姿開場，再由第16屆金曲獎最佳客語演唱人-東東（湯運煥），所領軍的金曲客家演出團隊，帶來具國際感及年節氣氛的客家音樂派對；接續由青年局推出「龍潭這Young最精彩」接力開唱，以校園社團及青年展演為核心，邀請中原大學嘻研社、桃市青年樂團、桃園星人秀的高中職學生優秀歌手及熱舞團體接力出演，將以動聽的樂聲、精采的表演，年輕的活力與熱情，陪伴現場民眾一起倒數，在璀璨的煙火中迎接新的開始。

另外，民眾在等待跨年演出時，亦可至龍潭大池周邊的觀光景點走訪，如台灣客家茶文化館、台灣文學之母鍾肇政的故居及龍元宮商圈，體驗在地美食，尋找草根記憶的最佳去處。