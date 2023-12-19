引國企注資也沒用　深圳地產商華南城恐將再爆雷

▲深圳地產商華南城。（圖／翻攝自第一財經）

文／中央社

引入深圳國企注資兩年後，同樣位於深圳的地產商華南城再次陷入債務違約風險。據華南城18日公告，已無足夠財源於20日或之前，支付11月的利息。

中國經濟觀察報18日報導，華南城公告，擬將所有存續的5檔美元債再度展期，「集團受到中國房地產行業營運環境惡化的影響，已經遇到並預計將繼續面臨重大的資金流動和現金流緊張問題」。

華南城表示，除了11月利息和票據下的其他支付義務外，集團還有其他重大支付義務，包括對多家境內金融機構約人民幣5億元（約新台幣21億元）的償債義務，這些債務將於2023年12月到期。

華南城另表示，已沒有足夠的財務資源在2023年12月20日或之前支付11月利息。

報導說，一位粵系房企人士指出，早在11月就聽聞華南城即將二次展延的消息，「有了國資的馳援還走到這一結果，令人錯愕」。

據中國數據提供商萬得的金融數據，華南城目前存續5檔中資美元債，餘額為11億5200萬美元（約新台幣361億元），最新票面利率9%，到期日分別為2024年4月、6月、7月、10月及12月。

而華南城這次公告所涉及的票息，本應於今年11月20日支付的2024年7月到期票據的利息，若不能在12月20日寬限期屆滿前支付則將違約。

報導指出，華南城於2021年12月31日發公告說，按認購價每股港幣0.57元配發33.5億股予深圳特區建發集團（簡稱特區建發）或其全資附屬公司，發行認購股份所得款項約為港幣19億1000萬元（約新台幣76億元）。

據深圳市人民政府國有資產監督管理委員會官網，特區建發是深圳市委市政府為加快投融資體制改革、推進特區一體化進程，於2011年8月成立的市屬綜合性投融資平台公司。

上述認購完成後，特區建發於去年5月間正式入股華南城，成為單一最大股東，持股比例達29.28%，而華南城創始人鄭松興的持股比例則由此前的28.5%稀釋至20.16%，成為第2大股東。

兩年時間裡，特區建發多次紓困華南城，包括入股資金、收購資產、信用背書、協助美元債展延，華南城雖深表感謝，但是當下「集團債務發生違約事件將嚴重影響特區建發為本集團提供支援」。

2002年，從事珠寶生意的鄭松興聯合潮汕老鄉梁滿林、馬介璋、孫啟烈、馬偉武共同出資成立華南城，2014年，華南城股價達到每股港幣3.4元的高峰，2015年開始下跌，截至12月18日收盤，跌至每股港幣0.3元。