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大陸 大陸焦點 特派現場

女子離奇車禍！鯊魚夾「穿進後腦杓」　傷口超深險喪命

（圖／翻攝自微博）

▲女子因發生車禍，鯊魚夾竟直接插進她的後腦。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

鯊魚夾作為一種方便、漂亮的髮飾，深受各年齡層女性的喜愛。 然而，這個看似無害的小東西卻可能隱藏著意想不到的安全隱患。近日義烏市消防救援支隊救援人員也提醒大家，鯊魚夾在無意識跌倒或遭遇其他意外情況時，有可能非常致命，曾經就有女子因發生車禍，鯊魚夾竟直接插進她的後腦頭皮，而且傷口非常深。

《北青網》的報導，16日凌晨1點44分，義烏市消防救援支隊119指揮中心接獲醫院醫護人員的求救電話。1點51分，消防救援人員趕到醫院急診室，從醫護人員那裡了解，一名女子後腦杓的頭皮被鯊魚夾刺破，且插入部分較深，必須盡快將夾子取下，才能做進一步治療。

女子滿臉痛苦與疲憊，現場指揮官一邊安撫她的情緒，一邊迅速組織隊員利用尖嘴鉗、剪刀等工具剪切鯊魚夾的彈簧圈扣。

還有網友分享一位母親因抱孩子仰面摔倒，而被鯊魚夾插進後腦杓的畫面，消防人員最終用尖嘴鉗、剪刀拆了幾分鐘才鬆開，也讓大眾不得不重新審視鯊魚夾這個看似普通的髮飾，為何會存在這麼大的安全隱憂？

報導指出，鯊魚夾的位置通常在腦後正中央，而人體後腦勺沒有太多的組織覆蓋，相對脆弱。這意味著在遭遇意外時，後腦杓更容易受到傷害。而金屬材質的鯊魚夾在碰撞時更容易產生銳利的尖端，對頭部造成更大的傷害。因此，選擇非金屬材質的鯊魚夾會更安全。

與此同時，還建議要注意開車、乘車、運動時不戴鯊魚夾，以避免在這些活動中發生意外時受到傷害。我們也應該教育孩子們不要在玩耍時戴鯊魚夾，以免發生意外。同時，家長也要隨時注意孩子的安全，確保他們不會因為戴上鯊魚夾而受到傷害。

消防救援人員補充，鯊魚夾帶來的慘痛後果不容忽視，但只需要掌握使用方法，依然可以美美地擁有鯊魚夾。首先，盡量不選金屬材質的鯊魚夾；其次，在開車、乘車、運動時不要戴鯊魚夾，且在浴室或一些易滑倒的場合，不建議戴鯊魚夾。

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