疑被狠父抓頭撞硬物！3月大男嬰救回心跳命危　四肢布滿新舊傷

▲台中一名三個月大男嬰疑被狠父抱頭撞硬物導致顱內出血送醫，且還被發現「四肢佈滿傷」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中一名才3個月大的男嬰驚傳疑遭父親虐待，顱內出血被通報緊急送醫，到院前已無呼吸心跳，經緊急搶救、裝上葉克膜後，人還在加護病房。據悉，男嬰不僅顱內出血、腦部腫脹，還被發現身上四肢佈滿新舊傷，讓人看了心碎，目前尚未脫離危險期，小小生命還與死神奮力搏鬥中。

據了解，23歲的馮男與妻子剛生下男嬰，這是第一個小孩。馮男身為新手爸爸，疑似不滿男嬰哭鬧，馮男竟抱著男嬰，將男嬰的頭部朝硬物撞去。馮妻發現寶寶大量流鼻血且無意識，嚇得趕緊通報，救護人員到場後火速將男嬰送院治療。

可惡的是，馮男一開始否認對男嬰動手，辯稱寶寶抱在懷裡不斷扭動，他不小心擦撞到硬物，才導致寶寶眼部下方瘀青，事後才坦承動手。馮妻也受不了馮男家暴情事，對馮男提出傷害告訴，並聲請保護令。馮男偵訊後被移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後聲請羈押獲准。

根據調查，男嬰不僅頭部腫脹、顱內出血，小小身軀四肢滿是瘀青，佈滿新舊傷痕，現在還在醫院救治中，尚未脫離險境。

台中市政府社會局表示，目前全案由檢察官指揮偵辦中，社會局配合司法調查，並全力協助家屬，連結經濟和法律扶助等資源。

社會局說明，男嬰目前仍在加護病房，社工已擬定安全計畫，男嬰住院期間，父親不得單獨會面；假使男嬰日後出院，父親也不得單獨照顧。另外，社會局也將與律師商討提起獨立告訴。