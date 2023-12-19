官媒認證「中國製造新名片」　翼龍無人機任務全覆蓋

▲位在生產車間完成組裝的「翼龍-2H」應急救災型無人機。（圖／翻攝自環球網）

軍武中心／綜合報導

中國近年在國際無人機市場大放異彩，主打中空長航時的「翼龍」系列無人機參與多次災情緊急救援任務而備受關注。中航無人機總設計師李屹東透露，為順應市場發展，正研製1噸級以下的無人機產品，其最大特點就是在不犧牲性能的情況下，盡可能做到低成本。

《環球時報》日前探訪中航位在四川自貢航空產業園的生產試飛基地，並以「中國製造新名片」作為翼龍系列無人機的開頭介紹。近年翼龍臨危受命參與多次中國國內的重大災情救援，包含2021年河南省特大暴雨、今年蘇拉和海葵颱風的救災行動，多次攜帶光電吊艙、通信中繼吊艙等載荷飛赴災區上空，實時拍攝災區情況，為災情探察和救助提供技術支撐。

目前翼龍無人機已研製出「翼龍-2H」氣象型、「翼龍-2H」應急救災型等多款衍生型號。李屹東指出，翼龍系列除了前期在應急救援、氣象服務等領域進行應用探索，後續還會結合5G+工業互聯網、人工智能（AI）、大數據等新型技術發展，與全產業鏈共同推進無人機在更多領域的高效應用，例如科考、測繪、物流等。

李屹東表示，為了順應國內外市場發展，也在研發1噸級以下的無人機，該類產品最大特點就是：在不犧牲性能的情況下，盡可能做到低成本。此外，考慮到市場需求、技術發展等多方面因素，後續會有更多樣的無人機產品類型出現。他說：「翼龍家族的成員一定會不斷擴大。」

對於無人機未來的發展方向，李屹東認為，智能化將會展現在目標識別、態勢感知、任務規劃管理以及自主飛行過程中，甚至還能做到智能維護。同時，無人機向低成本、高產量、新能源技術、高空和臨近空間以及超長航時方向的發展，無疑將使無人機創造許多新的業態。

資料顯示，翼龍無人機原型機於2005年開始研製，2007年成功首飛，2009年6月獲國家出口許可，2011年開始對外出口。作為中航工業的明星無人機產品，翼龍無人機已形成系列化型號，翼龍-1批量交付國內外多個用戶，並經歷過實戰考驗。去年珠海航展「翼龍-3」首度亮相，強調「遠航程、重掛載、多用途」特點，兩側機翼下各擁有4個掛架，至少能掛載8枚彈頭，而機腹下也配備了1個掛架，9個掛架可以掛載不同的武器系統。

▼陸大型無人機「翼龍-3」亮相珠海航展。（圖／翻攝自央視）