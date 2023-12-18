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「全國唯一中藥系」驚傳停招　中國醫藥大學：系所調整中

▲醫師建議可用中藥材黃耆、當歸、枸杞當作日常飲品，可降火氣祛濕，緩解身體不適、提振精神。（圖／記者黃孟珍攝）

▲中藥行產業凋零，恐衝擊大學端中藥系招生。（圖／記者黃孟珍攝）

記者楊惠琪／台北報導

因傳統中藥行式微、產業凋零，連帶傳出中國醫藥大學「中國藥學暨中藥資源學系」恐面臨停招。對此校方今否認，停招傳聞與事實不符，目前校內尚在進行系所增設和調整討論階段，況且中藥系招生向來良好，未來只會朝整併或改名規劃，不會有停招問題。甚至因應國家產業重點發展趨勢，明年還增設「醫療資訊學系」經過教育部核定。

中國醫藥大學公關主任吳嵩山表示，大學因應國家需求和社會發展，每年增設和調整系所是例行常態，全國各大學都會有例行作業，而中藥系對中國醫藥大學來說，是最根本的校系，根本不可能裁撤，只是教學端也會考慮到學生未來就業的問題，會綜合評估如何進行調整、整併或微調系名等，但不可能裁撤。

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吳嵩山指出，相關討論都還在系級階段，未來還要經過院級、校務會議、報教育部等流程，而且也不會只是中藥系在討論，是校內所有系所都在通盤檢討，不是只有單一系所，尤其在少子化、AI趨勢下，許多大學都面臨系所調整，以因應時勢產業變化。

中國醫藥大學強調，中國藥學暨中藥資源學系於91年由中國藥學研究所與中藥資源學系整合而成，未來是否透過學院實體化整合多系，將會考量培養具有傳統中藥知識及現代中草藥生物技術研發專業人才的課程內容、教學資源和教學品質，尚無定論。

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