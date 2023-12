以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道　可行駛小車

The IDF has discovered in northern Gaza the largest long (4 km) and deepest (50 meters underground) Hamas tunnel. It can be used to transport vehicles. pic.twitter.com/LzVLXmwjre

文/中央社

以色列軍方今天表示,在加薩走廊(Gaza Strip)發現截至目前巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團的最大地道,距離一個重要邊界關卡僅數百公尺。

獲准入內的法新社攝影記者報導,地道大到可以讓小型車通行其間。

軍方聲明指出,這處地道是綿延逾4公里一個更寬闊的分支網絡其中一部分,距艾瑞茲邊界關卡(Erez Border Crossing)不到400公尺。

以軍表示,由哈瑪斯集團(Hamas)領導人辛瓦(Yahya Sinwar)的兄弟穆罕默德(Mohamed Yahya)主導的這項地道計畫耗資數百萬美元、耗時數年打造。據信辛瓦策劃10月7日對以色列發動突襲。

